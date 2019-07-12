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Завершить строительство экорынка планируют к новому году

13.07.2019 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что представляет собой экорынок и как там будут проверять происхождение органической продукции, рассказал, отвечая на вопрос корреспондента МЛЫН.BY, председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.



По словам главы центрального региона, по поручению Президента, экорынок возводят на месте недостроенного объекта (около 10 лет стройка была заморожена) на выезде из Минска по Логойскому тракту на трассу М3 по правую сторону от дороги возле деревни Валерьяново.  Это будет четырехэтажное разноуровневое здание площадью около 20 тысяч квадратных метров. Здесь же появятся парковка и детские площадки.

— На рынке будут продаваться не только фермерские продукты. Многие белорусские предприятия производят молочную, мясную, кошерную продукцию, овощи и фрукты, которые подходят под определение «экологически чистые». Наша задача — собрать их всех на этом рынке. Кто-то будет добавляться сюда со временем, — рассказал председатель Миноблисполкома.

При этом Анатолий Исаченко отметил, что центральный регион огромные надежды связывает с фермерами, которые занимаются органическим сельским хозяйством. На развитие такой деятельности в бюджет области заложены денежные средства.


— Стоит учесть, что затраты на выращивание органической продукции большие, чем при традиционном сельском хозяйстве. Поэтому цены на рынке на эко-продукцию будут немного выше, чем на обычную. Качество будет соответствовать заявленной цене, так как на рынке организуют серьезный входной контроль продукции с обязательной сертификацией. То есть продукт не смогут продать на рынке, как «эко» без документа, подтверждающего их органическое происхождение.

По словам председателя Миноблисполкома, завершить строительство рынка планируют к новому году.
 
Теги: Минск
 
 
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Что представляет собой экорынок и как там будут проверять происхождение органической продукции, рассказал, отвечая на вопрос корреспондента МЛЫН.BY, председатель...
 
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