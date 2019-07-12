ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Искусственный интеллект обыграл сразу пятерых чемпионов мира по покеру

13.07.2019 14:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Новая версия машинного интеллекта Libratus, выигравшего почти два миллиона долларов при игре в покер два года назад, смогла победить сразу пять чемпионов в эту карточную игру, игравших с ней за одним столом. Об этом пишут ее создатели в журнале Science.



"Игра сразу с пятью партнерами, а не с одним соперником, потребовала фундаментальных изменений в том, как ИИ вырабатывал свою стратегию. Мы рады тому, что Pluribus удалось справиться с этой задачей и выработать несколько инновационных приемов, которые, скорее всего, поменяют то, как играют профессионалы", — заявил Ной Браун (Noam Brown) из университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге (США).

За последние три года программисты и математики совершили настоящий прорыв в области создания систем искусственного разума, превосходящих человека в умении играть в определенные стратегические и азартные игры.

К примеру, два года назад ученые создали ИИ AlphaGo, способный играть в древнекитайскую стратегию го лучше чемпионов Европы и мира. В этом году они представили ее новую версию, способную играть в любые настольные игры и компьютерный шутер Quake III Arena.

Помимо го, системам ИИ покорилась еще одна сверхсложная игра – покер. В марте 2016 года канадские программисты из университета Альберты создали искусственный разум DeepStack, способный играть в одну из простейших версий покера. Ему удалось стать победителем в высокоуровневом международном турнире, который проводился под эгидой Международной федерации покера.

Два года назад Браун и его коллега Туомас Сандхольм (Tuomas Sandholm) создали систему Libratus, которая умеет очень хорошо играть в покер и при этом "мыслить абстрактно" – находить общие черты в различных комбинациях карт, ставок и прочих элементов игры, и считать их примерно одним и тем же вариантом развития событий.


Это значительно упростило ее работу и позволило ей победить ведущих игроков в "техасский холдем", самый популярный вид покера, заработав на турнире почти два миллиона долларов. Сандхольм и Браун не остановились на этом и создали новую версию этой машины, Pluribus, способную играть в "полноценный" покер.

Дело в том, что Libratus не был приспособлен для игры за столом вместе с пятью-шестью другими игроками, как это обычно происходит в казино – он учился игре, разыгрывая партии с копией самого себя. Как знают все любители карт, расширение числа игроков с двух до трех радикально меняет многие игры, в том числе и покер, что заставило ученых задуматься о том, как можно обучить этому их детище.

Для решения этой задачи ученые кардинально переработали логику работы и обучения новой версии искусстве ого интеллекта, сделав ее еще более абстрактной и встроив в нее систему, которую математики называют "минимизацией сожалений". Под этим выражением ученые понимают процесс, в рамках которого машина вычисляет разницу между принятым ей решением и оптимальной стратегией действий и пытается уменьшить это значение.

Подобное расширение Libratus, как отмечают исследователи, не только позволило новой версии этой системы, Pluribus, играть сразу с несколькими противниками, но и резко уменьшило нагрузку на компьютеры.

В частности, на весь процесс ее тренировки до сверхчеловеческого уровня ученые потратили лишь 150 долларов США, арендовав небольшое вычислительное "облако" всего на неделю. Вдобавок, в прошлом работа этой системы в режиме реального времени была возможной только на суперкомпьютере, тогда как сейчас ее можно запустить на мощном "бытовом" ПК с 28-ядерным процессором.

Работу Pluribus ученые проверили, заручившись поддержкой дюжины ведущих игроков, готовившихся к проведению очередной Мировой серии покера. В их число вошли Джейсон Лес, Дон Ким, Дэниэл Макоули и Джимми Чоу, уже игравшие с Libratus. Каждый из них выиграл более миллиона долларов за свою карьеру и неоднократно побеждал на десятках международных турниров.


Как и его предшественник, новая версия ИИ уверенно обыграла все людей, победив текущего чемпиона, Даррена Элиаса(Darren Elias), и заработав свыше 500 тысяч долларов за десять тысяч партий. При этом машинный интеллект выработал несколько парадоксальных или просто любопытных стратегий, которые люди в прошлом никогда не использовали или считали изначально проигрышными.

"Главный плюс Pluribus – умение комбинировать разные стратегии. Это то, чего пытаются добиться многие игроки в покер. Мало у кого получается менять их случайным образом, но при этом оставаться в плюсе. Почти все люди не могут справиться с этой задачей", — поделился впечатлениями Элиас.

Успешная игра Pluribus, как считают ученые, говорит о том, что искусственный интеллект в ближайшее время освоит и другие игры, в которых участвует больше двух игроков, а также научится решать другие задачи, в которых нет четких критериев победы или поражения.
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая версия машинного интеллекта Libratus, выигравшего почти два миллиона долларов при игре в покер два года назад, смогла победить сразу пять чемпионов в эту...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси подорожало оформление билетов в кассах ж/д вокзалов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика