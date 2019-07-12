"Российский ученый планирует создать генетически модифицированных детей. Родителей, желающих принять участие в эксперименте, он уже нашел, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Возможно ли его остановить?".





Он нашел пять пар, готовых принять участие в эксперименте, как только его одобрят российские власти, заявил на прошлой неделе генетик Денис Ребриков в интервью журналу New Scientist.





"Ребриков хочет помочь парам, которые являются глухими в связи с генетическим заболеванием, родить слышащих детей, - передает журналист Ханно Харисиус. - У всех отобранных пар в ДНК присутствует одна мутация, которая, по словам Ребрикова, распространена среди жителей Западной Сибири. Если оба родителя страдают этим заболеванием, шансов, что их дети будут слышать, практически нет".









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"С помощью технологии CRISPR, называемой "ножницами для ДНК", генетик, который, по его собственным словам работает в одной из крупнейших клиник репродуктивной медицины России, намерен "отремонтировать" дефектный ген в эмбрионах, прежде чем пересадить их в матку женщин. (...) Пары, страдающие глухотой, являются для Ребрикова идеальной "клинической моделью", как сказал он в интервью журналу Journal Science", - говорится в статье.









Такое вмешательство технически возможно, считает Гаэтан Бурджио, эксперт по генной инженерии из Австралийского национального университета. Однако оно "слишком преждевременно, слишком рискованно", сказал он в интервью с New Scientist. "Существует, среди прочего, опасность, что "ножницы для ДНК" затронут не только дефектную часть генетического материала, но и другие области генома", что может иметь непредсказуемые последствия для детей, передает издание.





"Запланированные эксперименты явно безответственны", - говорит Алена Буйкс, эксперт по медицинской этике из Технического университета Мюнхена и член комитета ВОЗ по разработке глобальных стандартов контроля и надзора в отношении редактирования генома человека. Она надеется, что российские власти воспрепятствуют намерению Ребрикова. Исследователь стволовых клеток в Королевском колледже Лондона Душко Илич также считает такие эксперименты преждевременными и говорит об использовании "отчаявшихся людей в качестве подопытных кроликов".





Лишь несколько недель назад Немецкий совет по этике требовал введения всемирного моратория на подобные клинические эксперименты, отмечает издание. По мнению Буйкс, возможность вмешательства в ДНК должна рассматриваться лишь в случае с тяжелыми генетическими заболеваниями, и первые эксперименты не должны осуществляться на детях, которые в будущем могут вести относительно нормальную жизнь и с нежелательной мутацией. Например, для глухих детей существуют кохлеарные имплантаты, передающие звуковые сигналы к слуховому нерву во внутреннем ухе.





"Россию Ребриков считает хорошим местом для проведения таких экспериментов. По его словам, Россия не очень свободна в политическом смысле, однако в науке дела обстоят совсем иначе. Вероятно, такое мнение удивит генетика и эксперта по этике Сергея Куцева из российского министерства здравоохранения. Недавно в интервью американской радиостанции NPR он заявил: "Я уверен, что у Дениса Ребрикова нет шансов получить разрешение у министерства". По его словам, сначала необходимо оценить безопасность и пользу вмешательства", - говорится в статье.









"Во всяком случае, ввиду того, что заболевание не угрожает жизни, польза при сегодняшнем уровне развития технологий скорее сомнительна, - заключает Süddeutsche Zeitung. - Вероятнее, что комиссии по этике одобрят эксперименты, когда эмбрионы без генетического вмешательства будут обречены на смерть. От таких оговорок или мораториев Ребриков отмахивается. В интервью с Journal Science он заявил: "Мы не можем сдержать прогресс словами на бумаге".







