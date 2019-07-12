|
Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото
13.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
День семьи, любви и верности отмечается одновременно с православным праздником святых Петра и Февронии Муромских — покровителей брака. Горецкий отдел загса каждый год проводит тематические ромашковые свадьбы: этот цветок является символом праздника. Сегодня связали себя семейными узами Олег Хомченко и Василина Давыдович.
Фото Михаила Левцова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День семьи, любви и верности отмечается одновременно с православным праздником святых Петра и Февронии Муромских — покровителей брака. Горецкий отдел загса...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)