ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

13.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 304

 

День семьи, любви и верности отмечается одновременно с православным праздником святых Петра и Февронии Муромских — покровителей брака. Горецкий отдел загса каждый год проводит тематические ромашковые свадьбы: этот цветок является символом праздника. Сегодня связали себя семейными узами Олег Хомченко и Василина Давыдович.

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  День семьи, любви и верности отмечается одновременно с православным праздником святых Петра и Февронии Муромских — покровителей брака. Горецкий отдел загса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пад Мазыром п’яны кіроўца катаў на капоце сяброўку — яна загінула
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика