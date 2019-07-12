Ромашковая свадьба в горецком загсе – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

День семьи, любви и верности отмечается одновременно с православным праздником святых Петра и Февронии Муромских — покровителей брака. Горецкий отдел загса каждый год проводит тематические ромашковые свадьбы: этот цветок является символом праздника. Сегодня связали себя семейными узами Олег Хомченко и Василина Давыдович.





















































Фото Михаила Левцова