БАТЭ ждет горячий прием. Все билеты на матч с «Пястом» проданы

Источник материала: Tut.by

Все билеты на ответный матч в польском Гливице первого раунда квалификации Лиги чемпионов между БАТЭ и «Пястом» проданы. Об этом сообщил в своем твитере менеджер польского клуба .



Фото: www. piast-gliwice.eu

Напомним, игра пройдет 17 июля и начнется в 21.00. Свои домашние матчи «Пяст» проводит на одноименном стадионе, отреставрированном в 2011 году. Арена вмещает 10 037 человек.

Вход для болельщиков белорусского клуба на этот матч будет свободным, сообщается на сайте БАТЭ . Допуск на гостевые сектора будет осуществляться только по предъявлении паспорта, причем на арену не попадут те, кто заблаговременно не предоставит свои персональные данные путем заполнения специальной анкеты .

БАТЭ ранее опубликовал памятку для болельщиков , которые собираются поддержать команду в Гливице. В ней напомнили , что польские фанаты склонны проявлять нетерпимость к символике и поклонникам чужих команд.

В Борисове команды сыграли вничью 1:1 . БАТЭ в ответном матче не помогут Станислав Драгун, который был удален в первой игре и Егор Филипенко , травмировавший колено.

Напомним, если борисовчане пройдут польский «Пяст», то во втором раунде квалификации БАТЭ сыграют с победителем серии между североирландским «Линфилдом» и норвежским «Русенборгом».

Если же БАТЭ проиграет «Пясту», то сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с проигравшим в паре «Дандолк» (Ирландия)/ «Рига» (Латвия).