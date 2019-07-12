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БАТЭ ждет горячий прием. Все билеты на матч с «Пястом» проданы

13.07.2019 16:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все билеты на ответный матч в польском Гливице первого раунда квалификации Лиги чемпионов между БАТЭ и «Пястом» проданы. Об этом сообщил в своем твитере менеджер польского клуба.


Фото: www. piast-gliwice.eu

Напомним, игра пройдет 17 июля и начнется в 21.00. Свои домашние матчи «Пяст» проводит на одноименном стадионе, отреставрированном в 2011 году. Арена вмещает 10 037 человек.

Вход для болельщиков белорусского клуба на этот матч будет свободным, сообщается на сайте БАТЭ. Допуск на гостевые сектора будет осуществляться только по предъявлении паспорта, причем на арену не попадут те, кто заблаговременно не предоставит свои персональные данные путем заполнения специальной анкеты.

БАТЭ ранее опубликовал памятку для болельщиков, которые собираются поддержать команду в Гливице. В ней напомнили, что польские фанаты склонны проявлять нетерпимость к символике и поклонникам чужих команд.

В Борисове команды сыграли вничью 1:1. БАТЭ в ответном матче не помогут Станислав Драгун, который был удален в первой игре и Егор Филипенко, травмировавший колено.

Напомним, если борисовчане пройдут польский «Пяст», то во втором раунде квалификации БАТЭ сыграют с победителем серии между североирландским «Линфилдом» и норвежским «Русенборгом».

Если же БАТЭ проиграет «Пясту», то сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с проигравшим в паре «Дандолк» (Ирландия)/ «Рига» (Латвия).

 
 
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Все билеты на ответный матч в польском Гливице первого раунда квалификации Лиги чемпионов между БАТЭ и «Пястом» проданы. Об этом сообщил в своем твитере менеджер...
 
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