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БАТЭ ждет горячий прием. Все билеты на матч с «Пястом» проданы
Источник материала: Tut.by
Все билеты на ответный матч в польском Гливице первого раунда квалификации Лиги чемпионов между БАТЭ и «Пястом» проданы. Об этом сообщил в своем твитере
Напомним, игра пройдет 17 июля и начнется в 21.00. Свои домашние матчи «Пяст» проводит на одноименном стадионе, отреставрированном в 2011 году. Арена вмещает 10 037 человек.
Вход для болельщиков белорусского клуба на этот матч будет свободным, сообщается на
БАТЭ
В Борисове команды
Напомним, если борисовчане пройдут польский «Пяст», то во втором раунде квалификации БАТЭ сыграют с победителем серии между североирландским «Линфилдом» и норвежским «Русенборгом».
Если же БАТЭ проиграет «Пясту», то сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с проигравшим в паре «Дандолк» (Ирландия)/ «Рига» (Латвия).
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Все билеты на ответный матч в польском Гливице первого раунда квалификации Лиги чемпионов между БАТЭ и «Пястом» проданы. Об этом сообщил в своем твитере менеджер...
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