У нас не будет 50 хоккеистов в НХЛ, но реформы федерации все равно хороши. Объясняем, почему

Источник материала: Tut.by

Федерация хоккея Беларуси объявила в среду о долгожданных реформах системы подготовки детей в возрасте до 12 лет. В ФХБ отказываются называть изменения революцией, но их значимость не вызывает сомнений. SPORT.TUT.BY рассказывает, как поменяется наш хоккей, а также объясняет, почему озвученные цели федерации не получится достичь.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Что меняется?

Каждый провал нашей сборной на чемпионате мира сопровождается разговорами о слабом уровне подготовки в детско-юношеском хоккее. Об этом говорят на всех исполкомах, конференциях и совещаниях. К сожалению, дальше обнародования проблем обычно не доходит. По меньшей мере, до серьезных структурных реформ дело обычно не доходит. Команда Игоря Рачковского около пяти лет назад модернизировала молодежный хоккей, создав институт сборных. Это позволило добиться прогресса сборным U-18 и U-20. Теперь команда Геннадия Савилова решила реформировать основу — детский хоккей.

Главные измения вкратце:

1. По итогам детских матчах больше не будут вестись турнирные таблицы, во время игр не будет фиксироваться счет. Это сделано для того, чтобы снять ответственность с детей, позволить им получать удовольствие от хоккея. Тренеры также не будут привязаны к результату, что позволит им равномерно распределять игровое время среди всех занимающихся хоккеистов, а не делать ставку только на физически развитых по отношению к сверстникам детей. Сейчас многие ребята покидают хоккей, так как не получают практики, просиживая матчи на скамейке.

Более того, школы практически не берут заниматься детей 8−10 лет, отдавая предпочтение тем, кто пришел в 6 и уже готов давать результат на детских соревнованиях. Из-за этого есть опасность потерять талантливых игроков, которые просто не записались на хоккей в 6−7 лет. Например, таких, как Руслан Салей, Михаил Захаров, Андрей Скабелка, которые поздно пришли в спортивные школы.





2. Отсутствие специализации. В первые годы дети могут играть на тех позициях, которые им больше нравятся и подходят. И уже только после этого на основании первых лет тренеры начнут готовить хоккеиста под конкретное амплуа.

3. Деление команд по географическому принципу. Здесь все просто. Детям из Гомеля больше не нужно будет ехать на матч в Гродно, а ребятам из Витебска тратить полдня на дорогу в Брест. Во-первых, это сэкономит средства школ и родителей. Во-вторых, позволит больше времени уделять тренировкам и матчам.





Нужны ли эти изменения? Безусловно. Зависимость от результата на детских турнирах серьезно била по белорусскому хоккею. Тренеры, мотивированные успехами своих школ, делали акцент на командных успехах, а не развитии индивидуальных качеств. Из-за этого существовал большой отток детей, не компенсируемый новыми ребятами, а к юношескому и молодежному уровню игроки часто приходили технически не готовыми и уже подуставшими от хоккея. Вот, что на этот счет говорит менеджер одной из самых успешных школ Европы «Шеллефтео» Ларс Марклунд.

— Все кроме взрослой команды, даже U-18 и U-16, находятся на стадии обучения. Мы не прессуем ребят, не играем двумя пятерками, лишь бы показывать результат. Играет вся скамейка, независимо от таланта и скилов. Вплоть до 15-летнего возраста все игроки получают одинаковое количество игрового времени. Если бы мы выставляли только сильнейший состав, а остальных усаживали полировать скамейку, дети бы быстро потеряли интерес к хоккею. Это совсем не наша цель. Мы гордимся тем, что позволяем игрокам кайфовать от спорта.

Что смущает в этих реформах?

Во-первых, то, что они приняты так поздно. Это ни в коем случае не претензия к новому руководству, которое сделало то, что не было реализовано предыдущими боссами. Похожая система работает практически во всех ведущих хоккейных странах. Причем уже далеко не первый год. Ее эффективность в Беларуси станет ясна через 10−15 лет, когда вырастет поколение, воспитанное в новых условиях. Но не уйдут ли хоккейные методики к этому времени далеко вперед? Не придется ли через 10 лет снова наверстывать?

Во-вторых, может пострадать мотивация тренеров. Раньше они получали премии за результат и сразу видели эффективность своей работы. Сейчас их же их задача состоит не в победе команд, а в развитии индивидуальных способностей игроков. Как это объективно оценивать, чтобы премировать тренера? Среди вариантов называются отчисления за переходы хоккеистов, но в хоккее трансферная система не так развита, как в футболе. Обычно игроки меняют клубы в статусе свободных агентов или же клубы производят обмены. Да, североамериканские команды платят первым клубам за подготовку игроков, но это не самые внушительные суммы.

Почему 50 белорусских хоккеистов в НХЛ — утопия?

Еще один спорный момент — озвученная председателем ФХБ Геннадием Савиловым задача иметь в НХЛ 50 белорусских хоккеистов. Даже на уточняющий вопрос, не будет ли он рад и десяти, Савилов твердо ответил — 50!

Чтобы вы понимали всю глобальность этой задачи, скажем, что лишь две европейские страны имеют более 50 хоккеистов в НХЛ. До этого числа пока не добрались Россия и Чехия, а крепкие середняки Швейцария и Словакия, к которым мы мечтаем поднянуться, имеют только четверть от желаемого Савиловым числа.









Нет ничего плохого в том, чтобы ставить высокие цели, но не очень здорово, что они могут стать мерилом эффективности всей новой системы. Получается, что реформы хорошие, но поставленной задачи достигнуть невозможно. Просто посмотрите форумы и вы увидите, что реформу начали воспринимать с иронией на фоне озвученной для нее цели.

Изменения уже можно будет считать успешными, если число НХЛовцев у нас начнет расти, как у швейцарцев 10 лет назад. Или приблизиться к десятку, как у датчан. Или, если удастся воспитать хоккеистов уровня первого раунда, которых у нас не было уже 16 лет. С этого момента в первом раунде выбирались игроки из Словакии (5 человек), Словении, Австрии, Дании (4), Швейцарии (6) и Латвии. Причем швейцарец Нико Хишир даже впервые получил первый номер драфта.









Пока что же констатирируем, что сейчас есть возможность начать подъем практически с нуля. У нас давно нет НХЛовцев (даже у Австралии и Нидерландов есть), и любые изменения должны пойти в плюс. Анонсированные на этой неделе кажутся очень неплохими. Лишь бы наверху хватило терпения для их реализации.

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