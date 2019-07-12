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Самолет Минск – Киев выкатился за пределы ВПП
13.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киева, сообщает
Инцидент произошел минувшей ночью. Boeing 737-300 прилетел в украинскую столицу из Минска. На борту находились 139 пассажиров и пять членов экипажа. Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.
Ранее в петербургском аэропорту «Пулково» самолет рейса Москва – Санкт-Петербург
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На борту находились 144 человека, никто не пострадал.
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