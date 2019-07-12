Самолет Минск – Киев выкатился за пределы ВПП

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киева, сообщает «Интерфакс» .

Инцидент произошел минувшей ночью. Boeing 737-300 прилетел в украинскую столицу из Минска. На борту находились 139 пассажиров и пять членов экипажа. Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.