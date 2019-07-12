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Самолет Минск – Киев выкатился за пределы ВПП

13.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киева, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел минувшей ночью. Boeing 737-300 прилетел в украинскую столицу из Минска. На борту находились 139 пассажиров и пять членов экипажа. Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

Ранее в петербургском аэропорту «Пулково» самолет рейса Москва – Санкт-Петербург был вынужден уйти на второй круг из-за лисы на ВПП. 



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Теги: Минск
 
 
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На борту находились 144 человека, никто не пострадал.
 
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