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Минобороны предлагает увязать срочную службу в армии с размером пенсии
Источник материала: Интерфакс
Министерство обороны внесло в правительство дополнительные предложения, которые направлены на повышение привлекательности срочной службы в ВС Беларуси, сообщил министр Андрей Равков.
"Минобороны внесло еще одно предложение Минтруда - ввести коэффициенты в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа", - сказал Равков, которого цитирует агентство
По его словам, зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством госорганов.
Министр считает, что реализация этого предложения позволит без увеличения финансовой нагрузки на бюджет повысить значимость срочной службы.
Равков также сообщил, что с начала 2020 года законодательно будет закреплено право прошедших срочную военную службу или службу в резерве на первоочередное получение места в студенческом общежитии.
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Министерство обороны внесло в правительство дополнительные предложения, которые направлены на повышение привлекательности срочной службы в ВС Беларуси, сообщил...
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