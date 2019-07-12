Минобороны предлагает увязать срочную службу в армии с размером пенсии

Источник материала: Интерфакс

Министерство обороны внесло в правительство дополнительные предложения, которые направлены на повышение привлекательности срочной службы в ВС Беларуси, сообщил министр Андрей Равков.

"Минобороны внесло еще одно предложение Минтруда - ввести коэффициенты в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа", - сказал Равков, которого цитирует агентство БелТА.

По его словам, зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством госорганов.

Министр считает, что реализация этого предложения позволит без увеличения финансовой нагрузки на бюджет повысить значимость срочной службы.

Равков также сообщил, что с начала 2020 года законодательно будет закреплено право прошедших срочную военную службу или службу в резерве на первоочередное получение места в студенческом общежитии.