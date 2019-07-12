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Симона Халеп разгромилу Серену Уильямс в финале Уимблдона
Источник материала: Tut.by
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне — 6:2, 6:2.
Отметим, что до этого Халеп ни разу не выходила в финал Уимблдона.
Будет дополнено.
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Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне - 6:2, 6:2.
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