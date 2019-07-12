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Видео обстрела здания «112. Украина» в Киеве появилось в сети
Источник материала: СТВ
Новости Украины. ЧП произошло ночью с 12 на 13 июля. Стреляли из гранатомета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате инцидента никто не пострадал, но поврежден фасад здания. Рядом с местом происшествия правоохранители нашли отстреленный тубус.
Произошедшее квалифицировали как террористический акт. В городе проводится специальная операция по задержанию злоумышленника.
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Новости Украины. ЧП произошло ночью с 12 на 13 июля. Стреляли из гранатомета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента никто не пострадал,...
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