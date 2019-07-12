﻿ Видео обстрела здания «112. Украина» в Киеве появилось в сети. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видео обстрела здания «112. Украина» в Киеве появилось в сети

13.07.2019 17:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Украины. ЧП произошло ночью с 12 на 13 июля. Стреляли из гранатомета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видео обстрела здания «112. Украина» в Киеве появилось в сети

В результате инцидента никто не пострадал, но поврежден фасад здания. Рядом с местом происшествия правоохранители нашли отстреленный тубус.

Видео обстрела здания «112. Украина» в Киеве появилось в сети

Произошедшее квалифицировали как террористический акт. В городе проводится специальная операция по задержанию злоумышленника.

Видео обстрела здания «112. Украина» в Киеве появилось в сети

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. ЧП произошло ночью с 12 на 13 июля. Стреляли из гранатомета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента никто не пострадал,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Миллиардеру Эпштейну добавили обвинений. Ему грозит 45 лет за секс-преступления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика