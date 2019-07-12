Сломал зонтик и ушёл в море: смерч на одесском пляже напугал отдыхающих

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Над одесским пляжем в Лузановке пронесся смерч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Опасное природное явление застало отдыхающих врасплох. Люди от испуга падали на песок. По словам очевидцев, вихрь неожиданно появился на песке, сломал зонтик, выбросил в море водные аттракционы и ушел следом. Стихия буйствовала около минуты. К счастью, никто не пострадал.



