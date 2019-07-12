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Ядовитые медузы оккупировали Канарские острова: туристов просят не подходить к воде

13.07.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Популярные у туристов Канарские острова атаковали ядовитые медузы. Сотни прибитых к берегу опасных морских существ заметили на пляжах Лансароте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ядовитые медузы оккупировали Канарские острова: туристов просят не подходить к воде

В целях безопасности отдыхающим запретили приближаться к воде. Вдоль океана установили предупреждающие красные флаги.

Ядовитые медузы оккупировали Канарские острова: туристов просят не подходить к воде

Дело в том, что этот вид медуз жалит крайне болезненно. Яд может вызвать серьезные последствия и даже привести к потере зрения. В случае прикосновения к морскими обитателям туристам рекомендуют обращаться за медицинской помощью.

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Новости Испании. Популярные у туристов Канарские острова атаковали ядовитые медузы. Сотни прибитых к берегу опасных морских существ заметили на пляжах Лансароте,...
 
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