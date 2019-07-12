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Забавная история: хозяйка научила выть крошечного щенка
Источник материала: СТВ
Хозяйка золотистого ретривера учит щенка выть. Ролик с процессом обучения набрал более 54 тысяч просмотров.
Как
Маура рассказала, что всё получилось совершенно спонтанно. Девушка решила, что это нужно обязательно записать на видео. Вскоре ролик появился в Instagram, и видеозапись просмотрели более 54 тысяч раз.
Щенки золотистого ретривера очень обаятельны. Видео с этими собаками набирают тысячи просмотров. А еще эта порода отлично ладит с детьми.
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Хозяйка золотистого ретривера учит щенка выть. Ролик с процессом обучения набрал более 54 тысяч просмотров.
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