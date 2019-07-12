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Забавная история: хозяйка научила выть крошечного щенка

13.07.2019 17:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Хозяйка золотистого ретривера учит щенка выть. Ролик с процессом обучения набрал более 54 тысяч просмотров. 

Как сообщает Daily Mail, девушку зовут Наржана Маура, ей 26 лет. Она обнимает кроху по имени Пандора, ему всего 19 дней. На кадрах ролика видно, что Наржана начинает тихо выть, а щенок пытается повторить. У малыша получается хорошо. Голоса Мауры и ее питомца отлично сливаются, это вызывает у девушки смех. На трогательную картину пришла посмотреть и мать щенка.

Забавная история: хозяйка научила выть крошечного щенка
Фото: Caters

Забавная история: хозяйка научила выть крошечного щенка
Фото: Caters

Маура рассказала, что всё получилось совершенно спонтанно. Девушка решила, что это нужно обязательно записать на видео. Вскоре ролик появился в Instagram, и видеозапись просмотрели более 54 тысяч раз.

Забавная история: хозяйка научила выть крошечного щенка
Фото: instagram.com/narjanemoura

Забавная история: хозяйка научила выть крошечного щенка
Фото: instagram.com/narjanemoura

Щенки золотистого ретривера очень обаятельны. Видео с этими собаками набирают тысячи просмотров. А еще эта порода отлично ладит с детьми.

Недавно в сети появился ролик, на котором целая стайка питомцев играет с ребенком (подробнее здесь). 

Люди в материале: Наржана Маура, Narjane Moura
 
 
Ссылка на источник 60
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Хозяйка золотистого ретривера учит щенка выть. Ролик с процессом обучения набрал более 54 тысяч просмотров. 
 
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