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Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки

13.07.2019 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Если речь заходит о спортсменах, то чаще всего мы видим их во время тренировок, во время выступлений на различных соревнованиях, а также в счастливые моменты победы или грустные моменты поражений. Однако спортсмены тоже любят и умеют отдыхать, поэтому мы решили узнать, как они проводят своё свободное время.

1. Анна Курникова. Российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Возлюбленная испанского певца Энрике Иглесиаса, у них двое детей.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/annakournikova

2. Александра Саснович. Белорусская теннисистка, 36 ракетка мира. Известна своим умением устраивать противникам сюрпризы.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich

3. Каролина Возняцки. Датская теннисистка польского происхождения, экс-первая ракетка мира. Недавно вышла замуж за профессионального баскетболиста Дэвида Ли.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/carowozniacki

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4. Доротея Вирер. Итальянская биатлонистка, чемпионка мира 2019 года в масс-старте, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Замужем за Стефано Коррадини.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/dorothea_wierer

5. Кайса Мякяряйнен. Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира. Интересный факт – принимает участие и в лыжных стартах. Встречается с сервисменом Яркко Силтакорпи.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/kaisamakarainen

6. Ирина Кривко. Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете. Лидер белорусской сборной. Замужем за Артёмом Лещенко.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/krivko_ir

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7. Алина Загитова. Российская фигуристка, сумевшая победить на всех главных стартах, первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Занимает 1 место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/azagitova

8. Александра Трусова. Российская фигуристка, первая в истории исполнила на соревнованиях четверные лутц и тулуп. Действующая обладательница рекордов Международного союза конькобежцев в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/avtrusova

9. Алёна Косторная. Российская фигуристка, серебряный призёр финала юношеского Гран-при, победительница финала Кубка России.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: vk.com/alenakostornaya

10. Анна Щербакова. Российская фигуристка, чемпионка России, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

11. Маи Михара и Рика Кихира. Японские фигуристки, чемпионки четырёх континентов. Михара – чемпионка мира в команде, Кихира – серебряный призёр того же состязания.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/rikaskate0721

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12. Стефани Райс. Австралийская пловчиха, трёхкратная олимпийская чемпионка игр в Пекине. Рекордсменка мира на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/itsstephrice

13. Юлия Ефимова. Российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/pryanya93

14. Анастасия Эшли. Американская профессиональная серфингистка и модель. Интересные факты: запустила собственную линию ювелирных украшений, является вегетарианкой.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/anastasiaashley

15. Лерин Франко. Парагвайская копьеметательница и фотомодель, двукратная медалистка чемпионата Южной Америки по лёгкой атлетике.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/lerynfranco1

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16. Франческа Пиччинини. Итальянская волейболистка, чемпионка мира, обладательница Кубка мира, чемпионка Европы. Муж – Джанмарко Поццекко.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/francescapiccinini12

17. Наталия Гончарова. Украинская и российская волейболистка, игрок сборной России, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Фото: instagram.com/natusi4ka8

Люди в материале: Анна Курникова, Александра Саснович, Каролина Возняцки, Доротея Вирер, Кайса Мякяряйнен, Ирина Кривко, Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Маи Михара, Рика Кихира, Стефани Райс, Юлия Ефимова, Анастасия Эшли, Лерин Франко, Франческа Пиччинини, Наталия Гончарова
 
 
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Если речь заходит о спортсменах, то чаще всего мы видим их во время тренировок, во время выступлений на различных соревнованиях, а также в счастливые моменты победы...
 
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