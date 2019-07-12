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Госкомимущество рекомендует Wikipedia правильно писать географические названия Беларуси
Источник материала: Партизан
Государственный комитет по имуществу Беларуси направил компании НП «Викимедиа РУ» письмо с рекомендацией по поводу написания латинкой названий географических объектов нашей страны.
Ведомство предлагает использовать национальную систему романизации географических названий в соответствии с Инструкцией по транслитерации.
Об этом говорится в письме, которое получили авторы петиции о принятии национальной Инструкции по транслитерации вместо устаревшей романизации BGN/PCGN.
Активисты обратились к МИД и Госкомимуществу Беларуси с просьбой поспособствовать изменению правил транслитерации беларусских названий, которые были изданы в 1979 году и поддерживаются Советом США по географическим названиям (BGN) и Постоянным комитетом по географическим названиям, предназначенным для официального использования в Великобритании (PCGN).
Дело в том, что эта инструкция устарела и вносит путаницу в единообразное написание. В 2013 году ООН рекомендовала использовать для транслитерации национальную Инструкцию по транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита.
МИД Беларуси также отреагировал на обращение и сообщил, что будет оказывать содействие в организации двустороннего взаимодействия с BGN и PCGN по указанной в обращении тематике.
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Государственный комитет по имуществу Беларуси направил компании НП «Викимедиа РУ» письмо с рекомендацией по поводу написания латинкой названий географических...
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