Госкомимущество рекомендует Wikipedia правильно писать географические названия Беларуси

Ведомство предлагает использовать национальную систему романизации географических названий в соответствии с Инструкцией по транслитерации.









Об этом говорится в письме, которое получили авторы петиции о принятии национальной Инструкции по транслитерации вместо устаревшей романизации BGN/PCGN.













Активисты обратились к МИД и Госкомимуществу Беларуси с просьбой поспособствовать изменению правил транслитерации беларусских названий, которые были изданы в 1979 году и поддерживаются Советом США по географическим названиям (BGN) и Постоянным комитетом по географическим названиям, предназначенным для официального использования в Великобритании (PCGN).





Дело в том, что эта инструкция устарела и вносит путаницу в единообразное написание. В 2013 году ООН рекомендовала использовать для транслитерации национальную Инструкцию по транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита.





МИД Беларуси также отреагировал на обращение и сообщил, что будет оказывать содействие в организации двустороннего взаимодействия с BGN и PCGN по указанной в обращении тематике.



