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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Туве
Источник материала: Партизан
Следственный комитет России опубликовал видео с места страшного ДТП в Республике Тыва, жертвами которого стали девять человек.
На кадрах можно увидеть, что автомобиль УАЗ наполовину оказался под водой, а специалисты продолжают проводить все необходимые работы, пишет
Ранее сообщалось, что в Туве при попытке пересечь реку опрокинулся автомобиль УАЗ. Жертвами аварии стали девять человек, семь из которых — дети. Двум мужчинам удалось выбраться из автомобиля и спастись.
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Следственный комитет России опубликовал видео с места страшного ДТП в Республике Тыва, жертвами которого стали девять человек.
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