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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Туве

13.07.2019 17:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет России опубликовал видео с места страшного ДТП в Республике Тыва, жертвами которого стали девять человек.


На кадрах можно увидеть, что автомобиль УАЗ наполовину оказался под водой, а специалисты продолжают проводить все необходимые работы, пишет life.ru

Ранее сообщалось, что в Туве при попытке пересечь реку опрокинулся автомобиль УАЗ. Жертвами аварии стали девять человек, семь из которых — дети. Двум мужчинам удалось выбраться из автомобиля и спастись.
 
 
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Следственный комитет России опубликовал видео с места страшного ДТП в Республике Тыва, жертвами которого стали девять человек.
 
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