Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Туве





life.ru На кадрах можно увидеть, что автомобиль УАЗ наполовину оказался под водой, а специалисты продолжают проводить все необходимые работы, пишет





Ранее сообщалось, что в Туве при попытке пересечь реку опрокинулся автомобиль УАЗ. Жертвами аварии стали девять человек, семь из которых — дети. Двум мужчинам удалось выбраться из автомобиля и спастись.



