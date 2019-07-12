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Медики рассказали, где в каких водоемах Минска и области купаться опасно для здоровья

13.07.2019 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В нескольких водоемах Минска и области купание ограничено или запрещено. Обновленными данными о санитарно-эпидемиологической ситуации в зонах рекреации с корреспондентом агентства «Минск-Новости» поделились в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и здоровья».



Так, на территории Минской области купание запрещено в двух водоемах, и оба они находятся в Пуховичском районе: в озере «Материнское» и в водоеме аг. Дукора.

Детям не рекомендуется купаться на пляже УП «АСБ Санаторий «Спутник» озера Нарочь в Мядельском районе, а также в районе столичных пляжей — №8 Заславского водохранилища и №7, 8 в «Дроздах».

Кроме того, по республике запрещено купание еще в пяти зонах рекреации в Брестской и Гродненской области. Ограничено купание детей в 10 местах отдыха. Ограничения на купание детей и взрослых действуют в 26 зонах рекреации в Брестской, Гомельской и Могилевской областях.
 
Теги: Минск
 
 
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В нескольких водоемах Минска и области купание ограничено или запрещено. Обновленными данными о санитарно-эпидемиологической ситуации в зонах рекреации с...
 
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