Медики рассказали, где в каких водоемах Минска и области купаться опасно для здоровья









Так, на территории Минской области купание запрещено в двух водоемах, и оба они находятся в Пуховичском районе: в озере «Материнское» и в водоеме аг. Дукора.





Детям не рекомендуется купаться на пляже УП «АСБ Санаторий «Спутник» озера Нарочь в Мядельском районе, а также в районе столичных пляжей — №8 Заславского водохранилища и №7, 8 в «Дроздах».





Кроме того, по республике запрещено купание еще в пяти зонах рекреации в Брестской и Гродненской области. Ограничено купание детей в 10 местах отдыха. Ограничения на купание детей и взрослых действуют в 26 зонах рекреации в Брестской, Гомельской и Могилевской областях.











