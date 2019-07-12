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Метеоновости: Ни дня без дождя!
Источник материала: Партизан
Кратковременные дожди и грозы ожидаются на территории Беларуси 14 июля,
14 июля местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +16..+22°С.
15 июля местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущать слабый туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +17..+23°С.
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются на территории Беларуси 14 июля, сообщает pogoda.by.
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