Метеоновости: Ни дня без дождя!

14 июля местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +16..+22°С.





15 июля местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущать слабый туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +17..+23°С.