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В Минске 46-летняя женщина выпала из окна общежития МГЛУ и погибла
Источник материала: Партизан
Было это случайно или преднамеренно – пока неизвестно. На месте трагедии работают следователи. Это случилось 13 июля. Обстоятельства произошедшего на месте выясняет оперативно-следственная группа. Подробности трагедии не уточняются. По информации telegram-канала «отчислено», погибшая преподавала на факультете английского языка МГЛУ.
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В Минске из окна общежития МГЛУ выпала 46-летняя женщина. Она скончалась на месте, сообщает ОНТ.
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