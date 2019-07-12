В Минске 46-летняя женщина выпала из окна общежития МГЛУ и погибла

Было это случайно или преднамеренно – пока неизвестно. На месте трагедии работают следователи. Это случилось 13 июля. Обстоятельства произошедшего на месте выясняет оперативно-следственная группа. Подробности трагедии не уточняются. По информации telegram-канала «отчислено», погибшая преподавала на факультете английского языка МГЛУ.



