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Беларуси не верят еще на старте: Россельхознадзор приедет подсчитать будущий урожай белорусских яблок

13.07.2019 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители Россельхознадзора прибудут в Минск с инспекцией и посетят предприятия по выращиванию яблок.


agriculture.by
Как сообщает сайт ведомства, визит инспекторов состоится с 15 по 20 июля. Его цель —  оценить производственные мощности таких предприятий, чтобы потом отследить белорусский плодовую продукцию при поставках в Россию. Также чиновники Россельхознадзора ознакомятся с системой фитосанитарной сертификации яблок.

Договоренности о визите достигли 12 июля во время переговоров между российским контрольным ведомством и Главной госинспекцией по семеноводстве, карантину и защите растений. Темой переговоров стала возможность снять временные ограничения на поставки в Россию яблок белорусского происхождения.


Запрет на импорт белорусских яблок Россия ввела в апреле. Россияне утверждают, что под видом белорусской продукции к ним попадает санкционный товар из Европы.
 
Теги: Минск
 
 
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Представители Россельхознадзора прибудут в Минск с инспекцией и посетят предприятия по выращиванию яблок.
 
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