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Беларуси не верят еще на старте: Россельхознадзор приедет подсчитать будущий урожай белорусских яблок
Источник материала: Партизан
Представители Россельхознадзора прибудут в Минск с инспекцией и посетят предприятия по выращиванию яблок.
agriculture.by
Как сообщает
Договоренности о визите достигли 12 июля во время переговоров между российским контрольным ведомством и Главной госинспекцией по семеноводстве, карантину и защите растений. Темой переговоров стала возможность снять временные ограничения на поставки в Россию яблок белорусского происхождения.
Запрет на импорт белорусских яблок Россия ввела в апреле. Россияне утверждают, что под видом белорусской продукции к ним попадает санкционный товар из Европы.
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Беларуси не верят еще на старте: Россельхознадзор приедет подсчитать будущий урожай белорусских яблок
Представители Россельхознадзора прибудут в Минск с инспекцией и посетят предприятия по выращиванию яблок.
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