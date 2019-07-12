Беларуси не верят еще на старте: Россельхознадзор приедет подсчитать будущий урожай белорусских яблок

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сайт ведомства, визит инспекторов состоится с 15 по 20 июля. Его цель — оценить производственные мощности таких предприятий, чтобы потом отследить белорусский плодовую продукцию при поставках в Россию. Также чиновники Россельхознадзора ознакомятся с системой фитосанитарной сертификации яблок. Как сообщаетведомства, визит инспекторов состоится с 15 по 20 июля. Его цель — оценить производственные мощности таких предприятий, чтобы потом отследить белорусский плодовую продукцию при поставках в Россию. Также чиновники Россельхознадзора ознакомятся с системой фитосанитарной сертификации яблок.





Договоренности о визите достигли 12 июля во время переговоров между российским контрольным ведомством и Главной госинспекцией по семеноводстве, карантину и защите растений. Темой переговоров стала возможность снять временные ограничения на поставки в Россию яблок белорусского происхождения.









Запрет на импорт белорусских яблок Россия ввела в апреле. Россияне утверждают, что под видом белорусской продукции к ним попадает санкционный товар из Европы.



