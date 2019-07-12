На те же на грабли: пьяный водитель решил покатать девушку на капоте БМВ. Она погибла









Примерно в 18.00 отдыхающая компания решила прокатиться на автомобиле, более того одна из девушек села на капот. Водитель BMW X5 не справился с управлением, 36-летняя пассажирка оказалась под колесами и погибла.

По предварительной информации, молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, был пьян. Мозырянин уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.



