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На те же на грабли: пьяный водитель решил покатать девушку на капоте БМВ. Она погибла

13.07.2019 16:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Происшествие произошло 12 июля в деревне Скрыгалов Мозырьском районе, пишет Гомельская правда.



Примерно в 18.00 отдыхающая компания решила прокатиться на автомобиле, более того одна из девушек села на капот. Водитель BMW X5 не справился с управлением, 36-летняя пассажирка оказалась под колесами и погибла.
По предварительной информации, молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, был пьян. Мозырянин уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
 
 
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Происшествие произошло 12 июля в деревне Скрыгалов Мозырьском районе, пишет Гомельская правда.
 
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