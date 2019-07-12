Россия запустила «Протон-М» с космическим телескопом

Фото: «Роскосмос»





Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска ведет сайт «Роскосмоса».





Запуск произошел в 15:31 по московскому времени. Отделение обсерватории от разгонного блока запланировано на 17:31.





«Спектр-РГ» должен перелететь в рабочую специальную точку, в которой гравитационное влияние Солнца и Земли уравновешено (точка Лагранжа L2). Она находится в полутора миллионах километров от Земли. Приблизительно, это займет три месяца. За это время «Роскосмос» планирует проследить за работоспособностью телескопов и провести пробные астрофизические наблюдения.





Изначально запуск «Спектра» был запланирован на 21 июня, однако в тот день специалисты «выявили замечание», и старт перенесли.



