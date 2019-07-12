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Россия запустила «Протон-М» с космическим телескопом

13.07.2019 15:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска ведет сайт «Роскосмоса».

Фото: «Роскосмос»

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска ведет сайт «Роскосмоса».

Запуск произошел в 15:31 по московскому времени. Отделение обсерватории от разгонного блока запланировано на 17:31.

«Спектр-РГ» должен перелететь в рабочую специальную точку, в которой гравитационное влияние Солнца и Земли уравновешено (точка Лагранжа L2). Она находится в полутора миллионах километров от Земли. Приблизительно, это займет три месяца. За это время «Роскосмос» планирует проследить за работоспособностью телескопов и провести пробные астрофизические наблюдения.

Изначально запуск «Спектра» был запланирован на 21 июня, однако в тот день специалисты «выявили замечание», и старт перенесли.
 
 
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Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска...
 
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