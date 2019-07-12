ООН готово поддержать инициативу Беларуси по участию в миротворческих операциях – Минобороны

Источник материала: Интерфакс

Беларусь готова увеличить вклад в укрепление миротворческого потенциала ООН. Секретариат ООН намерен оказать республике содействие в реализации ее инициативы, сказано в сообщении Минобороны Беларуси.

"В Нью-Йорке состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа", - сообщается на сайте Минобороны.

На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества Беларуси и ООН в сфере миротворческой деятельности. Глава белорусского Генштаба "выразил готовность увеличить вклад нашего государства в укрепление миротворческого потенциала ООН".

"Жан-Пьер Лакруа поблагодарил Республику Беларусь за приверженность делу укрепления мира и безопасности, а также заверил, что Секретариат ООН готов оказать Республике Беларусь содействие в реализации ее инициатив", - отмечается в сообщении.