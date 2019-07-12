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Проект закона «О туризме» вынесен на общественное обсуждение в Беларуси
13.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Чтобы у туристов было как можно меньше проблем, в Беларуси разработали проект нового закона.
Главное изменение – финансовые гарантии для путешественников. Создать такой механизм защиты решили после нашумевшей истории с оператором «Натали Турс» – возместить ущерб после подобных ситуаций может помочь коллективный фонд, где будут собирать взносы от всех игроков рынка. Впрочем, вариантов, чтобы обеспечить финансовую подушку безопасности для туристов, будет несколько. Все они не должны отразиться на стоимости путёвок для отдыхающих.
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Чтобы у туристов было как можно меньше проблем, в Беларуси разработали проект нового закона. Главное изменение – финансовые гарантии для путешественников....
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