На «Славянском базаре» открыли День молодежи и провели «Молодежный забег»

Источник материала: Вороновская газета





День молодежи на «Славянском базаре» — мероприятие традиционное. Его идейный вдохновитель — Белорусский республиканский союз молодежи.

В нынешнем году его площадки в фестивальном городе разместятся возле концертного зала «Витебск», Летнего амфитеатра и на площади Победы. Именно на площади Победы состоялось открытие Дня молодежи, где гостей и участников приветствовал директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий:













— Эта площадь, являющаяся одной из самых больших в Европе, на протяжении нескольких дней будет отдана в распоряжение креативных молодых людей. И это правильно! У нас должна быть возможность не только трудиться на благо нашей страны, но и замечательно отдыхать. Здесь будет звучать великолепная музыка. Выступят самые популярные белорусские группы.



Дмитрий Воронюк, Первый секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», отметил, что помощь местных властей и дирекции «Славянского базара» традиционно помогают превратить День молодежи в одно из самых ярких мероприятий в фестивальном Витебске:

— На наших площадках всегда много настоящего молодежного огня, который ведет к победам и свершениям. «Славянский базар» — прекрасный фестиваль, где самая современная, прогрессивная и спортивная молодежь может заявить о себе.









К слову, одним из первых мероприятий Дня молодежи стал легкоатлетический «Молодежный забег». Его протяженность — 2,5 километра. На старт возле Витебского государственного университета им.П.Машерова на Московском проспекте собрались около 150 участников. Например, 21-летний перворазрядник Владислав Васильев приехал из Шумилино. Инструктор по физической подготовке отдела Департамента охраны Октябрьского района Витебска Даниил Грумандь (в прошлом, к слову, мастер спорта по боксу) пришел на забег с 10-летней дочкой Валерией, которая серьезно занимается биатлоном. После того, как мастер-класс и разминку для участников провел тренер Витебского училища олимпийского резерва Сергей Козлов, многократный чемпион Беларуси в беге на 200 и 400 метров, претенденты вышли на старт и по Московскому проспекту побежали к площади Победы. Первым на финише со временем 5 минут 23 секунды оказался рядовой-контрактник витебской 103 воздушно-десантной бригады Денис Воляк. После того, как Дмитрий Воронюк вручил ему главный приз, велосипед, Денис рассказал, что легкой атлетикой начал заниматься еще в школе:

— Я окончил Гродненский университет. Являюсь дипломированным тренером по легкой атлетике. Я мастер спорта, член сборной Вооруженных Сил Беларуси по военному пятиборью. В прошлом году на «Славянском базаре» я выиграл дистанцию в 10 километров. На фестивале всегда бежать приятно, потому что здесь высокая конкуренция. Сегодня бежал не на результат, а на победу. Сейчас готовлюсь выступить в Минском полумарафоне.







Второе место в Молодежном забеге занял Алексей Никифоренко с результатом 5 минут 29 секунд. Бронза у Александра Ананевича. Его время 5 минут 34 секунды.

После награждения бегунов на площади Победы прошла акция «Беларусь помнит. Помним каждого» и стартовал фестиваль автозвука «dB Drag Racing2».











































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