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Открывается новый регулярный маршрут «Брест-Тересполь»
13.07.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 15 июля 2019 года открывается новый регулярный маршрут «Брест-Тересполь». Время отправление от АВ «Брест» в 11:20 (время белорусское), время отправление из Тересполя в 16:00 (время польское).
Курсирование автобуса будет осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам с возможностью возврата средств по системе Tax Free.
Стоимость проезда – 7 бел.рублей. Билеты можно приобрести на АВ г.Бреста в обе стороны.
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С 15 июля 2019 года открывается новый регулярный маршрут «Брест-Тересполь». Время отправление от АВ «Брест» в 11:20 (время белорусское), время отправление из Тересполя...
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