Источник материала: Виртуальный Брест

С 15 июля 2019 года открывается новый регулярный маршрут «Брест-Тересполь». Время отправление от АВ «Брест» в 11:20 (время белорусское), время отправление из Тересполя в 16:00 (время польское).





Курсирование автобуса будет осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам с возможностью возврата средств по системе Tax Free.





Стоимость проезда – 7 бел.рублей. Билеты можно приобрести на АВ г.Бреста в обе стороны.