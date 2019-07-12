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В барановичской квартире подгорела пища. Пострадал ребенок

13.07.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Возгорание случилось днем 13 июля в жилом доме на улице Брестской.

В барановичской квартире подгорела пища. Пострадал ребенок

Фото: Instagram-канал chp_baranovichi

 
 
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  Возгорание случилось днем 13 июля в жилом доме на улице Брестской. Фото: Instagram-канал chp_baranovichi Как позже выяснилось, горела сковородка с едой. Хозяйка квартиры...
 
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