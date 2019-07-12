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В барановичской квартире подгорела пища. Пострадал ребенок
13.07.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Возгорание случилось днем 13 июля в жилом доме на улице Брестской.
Фото: Instagram-канал chp_baranovichi
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Возгорание случилось днем 13 июля в жилом доме на улице Брестской. Фото: Instagram-канал chp_baranovichi Как позже выяснилось, горела сковородка с едой. Хозяйка квартиры...
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