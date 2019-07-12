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Погода не располагает, но знать надо: где запрещено или ограничено купание в Брестской области?

13.07.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Санитарной службой Брестской области продолжаются надзорные мероприятия за зонами отдыха населения у воды с оценкой технического и санитарного состояния пляжей, отбором и исследованием проб воды из водоемов на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Погода не располагает, но знать надо: где запрещено или ограничено купание в Брестской области?

ВНИМАНИЕ! По состоянию на 10.07.2019 по результатам лабораторных испытаний воды запрещено купание населения на 3 зонах отдыха у водоемов области:

- пляже на р.Копанец в заливе «Ольховка» КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;

- пляже р.Горынь (р.п. Речица, 500 м от пристани) КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;

- пляже р.Лесная в г.Каменец.

Приостановлено купание для детей и взрослых на 2 водоемах области:

- озере Круглое (200 м севернее д.Викоровичи), Столинский район;

- р.Льва (д.Кошара), Столинский район.

Ограничено купание для детей на 3 водоемах области:

- водоеме в районе д.Большие Косичи, Брестский район;

- водоеме на территории оздоровительного лагеря «Верба», Каменецкий район;

- пляже «Восток» р.Мухавец, г.Брест.

Брестский областной ЦГЭиОЗ предупреждает, что купание в несанкционированных местах и местах, запрещенных и ограниченных для купания, является угрозой возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Погода не располагает, но знать надо: где запрещено или ограничено купание в Брестской области?

Контроль за содержанием территорий и обустройством зон отдыха на водоемах в соответствии с требованиями действующих санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, качеством воды в них, а также за выполнением рекомендаций по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства органами госсаннадзора Брестской области продолжается.

 
Теги: Брест
 
 
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