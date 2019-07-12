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В районе определился первый тысячник-водитель
13.07.2019 15:42 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Уборочная страда в разгаре. В районе увеличиваются намолоты, а с ними и личные достижения комбайнеров и водителей, занятых на отвозке зерна. Стало известно, что первый в районе водитель на отвозке зерна от комбайнов перевез первую тысячу тонн. Это МИХАИЛ КУЧКО.
Он четыре года работает в отделении Каролин ОАО «Беловежский». О своей работе говорит скромно, хотя и в прошлом году имя беловежского водителя значилось в лидерах среди других молодых перевозчиков зерна.
Родом Михаил из Высокого (здесь же обосновался со своей женой). Первые права получил еще в учебно-производственном комбинате при Высоковской школе.
За смену Михаил забирает зерно от 5-6 комбайнов и отвозит на комбикормовый завод или зерносушильный комплекс в Рясну.
– Разумеется, нынешняя уборочная имеет свои особенности. При сильном ветре нужно укрывать зерно брезентом. Замедляет работу ненастная погода. В поле приходится выезжать позже обычного, когда колос уже подсох, – объясняет водитель.
И до позднего вечера или очередного дождя его МАЗ на ходу (в кузов вместе с прицепом можно засыпать 36 тонн зерна).
Еженедельно в каждом отделении «Беловежского» двум лучшим комбайнерам и водителям, занятым на отвозке зерна, вручают флаг и денежные премии. Кстати, недавно работникам на уборке зерна профком сельхозорганизации подарил термосы для холодной воды. Пополнить ее запасы механизаторы могут во время обеденных перерывов прямо в поле.
Наталия КОВПАНЬКО.
Фото Валентина СУПРИНОВИЧА.
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Уборочная страда в разгаре. В районе увеличиваются намолоты, а с ними и личные достижения комбайнеров Сообщение В районе определился первый тысячник-водитель...
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