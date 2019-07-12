Как в Ратайчицах отметили День деревни

Источник материала: Навiны Камянеччыны

6 июля, еще до полудня, центр Ратайчиц стал преображаться: у здания сельсовета выросли детские аттракционы, хозяюшки принесли вышитые рушники, а шарики и цветы добавили атмосфере торжественности. День деревни здесь стал праздником не только для местных жителей, но и для гостей из ближайших населенных пунктов.

А стартовал он с конкурса, который помог определить лучшего спасателя на деревне. Организатором выступил районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Участникам предлагались 5 испытаний: собрать и установить автономный пожарный извещатель; собрать шарики ртути; указать нарушения при эксплуатации печного оборудования; ликвидировать импровизированный пожар на кухне и ответить на 2 вопроса.



Условия – одинаковы для всех. По результатам конкурса почетными спасателями Ратайчиц стали Любовь Зиберт, Михаил Тоболевич, Надежда Бончук, Николай и Наталья Чернятины, Валентина Рыбак и Юрий Машлякевич. Им были вручены медали и памятные магниты. Пройти викторину и конкурсные испытания следом за победителями решались и другие присутствующие… А показательные выступления сотрудников МЧС вызывали восхищение у многочисленных зрителей, особенно пришлись по душе ребятам специально организованный летний дождь и радуга.





С поздравлениями и пожеланиями здоровья, долгих и счастливых лет жизни к собравшимся обратился председатель сельсовета Николай Будилович. Он отметил, что в такой красивый, ухоженный уголок нашей страны каждый житель Ратайчиц вложил частичку труда, любви и здоровья.

Главные герои праздника

Вспомнили воинов-интернационалистов, которые живут в деревне – Василия Братчука и Михаила Олесюка. Поздравили самого маленького жителя деревни – Марьяну Парафенюк. Вручили подарок родным долгожительницы Анны Тоболевич (в этом году ей – 86). Пригласили на импровизированную сцену заведующую детским садом Ирину Новик, которая ответственна за будущее родной земли – самых маленьких односельчан. Поблагодарили за информационно-просветительскую работу и неравнодушное отношение к истории Петра Романюка, внештатного автора районки. Ценным подарком и благодарственным письмом отметили работу старосты деревни Ратайчицы Елены Братчук.

Особые слова поздравлений прозвучали в адрес многодетных семей. В деревне таковых 6, в двух из них – Демко и Белоус – воспитывают по 4 ребенка.

Примером для других стали семьи-юбиляры. Свои судьбы 63 года назад соединили Евгения и Михаил Кобятко.

На празднике малой Родины не могли не отметить лучших хозяев подворий за оригинальность и творческий подход к обустройству придомовой территории. В числе победителей смотра-конкурса – Галина и Иван Олесюк, Андрей и Людмила Прущик, Геннадий и Светлана Вирко. Благодарственными письмами награждены Виталий и Наталья Братчук, Алла и Василий Буян, Александр Вирко, Елена Ковальчук, Сергей Парафенюк (за лучшее личное подсобное хозяйство).

После торжественной части свое показательное выступление презентовали кинологи Брестской пограничной группы.

Гуляй, родная деревня!

Праздник оказался щедрым на конкурсы и развлечения, хорошую музыку и знакомые всем песни. Не обошли вниманием и маленьких гостей. Для них – попкорн и другие угощения, батуты, электромобили… В тот день никто не ушел без подарков: эмоции били через край, а выигрыши в беспроигрышной лотерее стали приятным бонусом.





Зажигательными танцами и песнями на торжество ворвались клуб любителей песни «Добрыя сябры» (Мартынюковский СДК) и их неподражаемая Веерка Сердючка. Завершился праздник дискотекой ближе к ночи.

Огромную благодарность Ратайчицкий сельисполком выражает ОАО «Беловежский» (гендиректор – Александр Дунькович) и начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Николаю Громику за организацию праздника.





























































































Наталия КОВПАНЬКО.

Фото Станислава ГРИЦУКА.