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«Гомель» прервал 11-матчевую серию без побед, обыграв минское «Торпедо»
Источник материала: Tut.by
Брест продолжает лидировать, не знает поражений и забил больше всех голов. 14 июля брестское «Динамо» будет принимать минских одноклубников. Яркая афиша! Сможет ли Минск остановить победное шествие «южан»? У других пока не получается.
Накануне белорусские клубы стартовали в еврокубках. У БАТЭ получилось не очень хорошо.
Неудачно стартовали в Лиге Европы минское «Динамо» и «Витебск». Столичный клуб только в концовке вырвал ничью в Латвии в матче против «Лиепае», а
У «Шахтера» получилось чуть лучше, если можно считать успехом
Молодежь Сергея Гуренко в прошлом туре у себя на поле проиграла БАТЭ. Пожалуй, без шансов. Что могут уставшие минчане после автобусных переездов противопоставить команде Марцела Лички, кроме самоотверженности?
Брестчане специально под дерби сделали атмосферное видео. Сама игра будет посвящена белорусским традициям и культуре. Посмотрите.
БАТЭ ждет непростое домашнее сражение с «Торпедо-БелАЗ». Жодинцы пока единолично оккупировали четвертое место. И явно сохраняют бронзовые амбиции. До идущего на третьем месте «Шахтера» всего четыре очка. Поражение в Борисове и победа «Ислочи» или минского «Динамо» отбросит «автозаводцев» вниз.
«Шахтер» должен был приехать 14 июля в Городею, но дату матча по ходатайству клуба перенесли на резервный день, 25 сентября. Также на эту дату был перенесен матч между «Славией» и «Витебском».
«Горняки» тем временем продолжают пополнять свои ряды новыми игроками. Так, на этой неделе «Шахтер»
Минское «Динамо» подписало 13 июля
Видео:
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12 июля прошли два матча:
13 июля пройдет три игры:
«Торпедо» (Минск) — ФК «Гомель» — 1:2
Минск. 13 июля. Стадион ФК «Минск».
Судьи: С. Красников (Гродно), П. Мазуро (Молодечно), А. Филиппович (Столбцы).
«Торпедо» (Минск): Степанов, Губанов, Бутаревич, Куаджа, Казаков, Гаев, Тамело, Елезаренко, Шумилов, Лынько (к) (Лисакович, 75), Джигеро.
ФК «Гомель»: Кавлинов, Юденков (к), Гультяев, Сокол, Акубардия, Милевский, Жесткин, Шрамченко (Терещенко, 83), Квашук, Нивалдо, Болов.
Голы: 0:1 — Квашук (24). 0:2 — Милевский (45). 1:2 — Лисакович (88).
Столичное «Торпедо», обитающее на дне турнира, похоже, скоро исчезнет с карты белорусского футбола. Как
Не исключено, что АБФФ тащит команду, чтобы та завершила сезон, а не снялась по ходу. Но в федерации эту информацию не комментируют. Первый круг чемпионата команда кое-как доиграла. Что будет дальше? Ведь команду покидают ведущие игроки.
13 июля в Минске «Торпедо» принимало другого аутсайдера — из Гомеля. И проиграло, правда, сумев отличиться. А то на эту тему уже пошли шутки.
Гости все вопросы сняли в первом тайме, отправив в ворота хозяев два мяча. На 24-й минуте отличился Виталий Квашук, а на 45-й минуте — Евгений Милевский. На 88-й минуте Дмитрий Лисакович забил гол престижа.
«Гомель» прервал серию без побед, которая насчитывала 11 матчей и на время покидает зону вылета, куда попадает «Дняпро-МЧЗ».
«Неман» — ФК «Слуцк» — 0:0
Матч начался.
БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20.45.
14 июля завершит тур динамовское дерби в Бресте:
«Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), 20.45.
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