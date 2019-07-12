«Гомель» прервал 11-матчевую серию без побед, обыграв минское «Торпедо»

Источник материала: Tut.by

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Чемпионат Беларуси по футболу подошел к своему экватору. 13 июля продолжится 15-й тур. Который в первый день подарил голевую феерию в Могилеве и Минске.

Брест продолжает лидировать, не знает поражений и забил больше всех голов. 14 июля брестское «Динамо» будет принимать минских одноклубников. Яркая афиша! Сможет ли Минск остановить победное шествие «южан»? У других пока не получается.

Накануне белорусские клубы стартовали в еврокубках. У БАТЭ получилось не очень хорошо. Ничья с «Пястом» , травма у Егора Филипенко, которая не позволит ему играть в ближайшие месяцы . Радует, что достаточно уверенно сыграл вратарь Антон Чичкан, его вины в пропущенном мяче от поляков точно нет.

Неудачно стартовали в Лиге Европы минское «Динамо» и «Витебск». Столичный клуб только в концовке вырвал ничью в Латвии в матче против «Лиепае», а «северяне» пропустили два безответных мяча от финского КуПСа.

У «Шахтера» получилось чуть лучше, если можно считать успехом скромную победу в Солигорске над мальтийским «Хиберниансом» со счетом 1:0.



Второй серьезный экзамен для столичного «Динамо». Теперь на выезде в Бресте!

Молодежь Сергея Гуренко в прошлом туре у себя на поле проиграла БАТЭ. Пожалуй, без шансов. Что могут уставшие минчане после автобусных переездов противопоставить команде Марцела Лички, кроме самоотверженности?

Брестчане специально под дерби сделали атмосферное видео. Сама игра будет посвящена белорусским традициям и культуре. Посмотрите.

БАТЭ ждет непростое домашнее сражение с «Торпедо-БелАЗ». Жодинцы пока единолично оккупировали четвертое место. И явно сохраняют бронзовые амбиции. До идущего на третьем месте «Шахтера» всего четыре очка. Поражение в Борисове и победа «Ислочи» или минского «Динамо» отбросит «автозаводцев» вниз.

«Шахтер» должен был приехать 14 июля в Городею, но дату матча по ходатайству клуба перенесли на резервный день, 25 сентября. Также на эту дату был перенесен матч между «Славией» и «Витебском».

«Горняки» тем временем продолжают пополнять свои ряды новыми игроками. Так, на этой неделе «Шахтер» подписал атакующего полузащитника из Албании Аздрена Лулаку.

Минское «Динамо» подписало 13 июля киргизского защитника Валерия Кичина .

Видео: АБФФ ТВ

Все матчи тура смотрите в прямом эфире VOKA.TV .

12 июля прошли два матча:

«Дняпро-МЧЗ» — РЦОР-БГУ — 3:4

ФК «Минск» — «Ислочь» — 3:3

13 июля пройдет три игры:

«Торпедо» (Минск) — ФК «Гомель» — 1:2

Минск. 13 июля. Стадион ФК «Минск».

Судьи: С. Красников (Гродно), П. Мазуро (Молодечно), А. Филиппович (Столбцы).

«Торпедо» (Минск): Степанов, Губанов, Бутаревич, Куаджа, Казаков, Гаев, Тамело, Елезаренко, Шумилов, Лынько (к) (Лисакович, 75), Джигеро.

ФК «Гомель»: Кавлинов, Юденков (к), Гультяев, Сокол, Акубардия, Милевский, Жесткин, Шрамченко (Терещенко, 83), Квашук, Нивалдо, Болов.

Голы: 0:1 — Квашук (24). 0:2 — Милевский (45). 1:2 — Лисакович (88).

Столичное «Торпедо», обитающее на дне турнира, похоже, скоро исчезнет с карты белорусского футбола. Как сообщает «Еврорадио» , команду покинул российский инвестор Михаил Мироненков. Перед игроками задолженность по зарплате, а федерация футбола чуть ли не оплачивает выездные матчи.

Не исключено, что АБФФ тащит команду, чтобы та завершила сезон, а не снялась по ходу. Но в федерации эту информацию не комментируют. Первый круг чемпионата команда кое-как доиграла. Что будет дальше? Ведь команду покидают ведущие игроки.

13 июля в Минске «Торпедо» принимало другого аутсайдера — из Гомеля. И проиграло, правда, сумев отличиться. А то на эту тему уже пошли шутки.

Чтобы вы понимали масштаб: когда минское «Торпедо» забивало свой предпоследний мяч, Нотр-Дам-де-Пари был в полном порядке, Король Ночи еще только собирался в Винтерфелл, а фамилию «Легасов» знали только физики. — Евгений Лешкович (@ELiashkovich) July 8, 2019

Гости все вопросы сняли в первом тайме, отправив в ворота хозяев два мяча. На 24-й минуте отличился Виталий Квашук, а на 45-й минуте — Евгений Милевский. На 88-й минуте Дмитрий Лисакович забил гол престижа.

«Гомель» прервал серию без побед, которая насчитывала 11 матчей и на время покидает зону вылета, куда попадает «Дняпро-МЧЗ».

«Неман» — ФК «Слуцк» — 0:0

Матч начался.

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20.45.



14 июля завершит тур динамовское дерби в Бресте:

«Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), 20.45.



Положение в чемпионате после первого дня 15-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 14 11 3 0 32 7 36 2 БАТЭ 14 11 1 2 24 5 34 3 Шахтер 14 10 1 3 22 11 31 4 Торпедо-БелАЗ 14 8 3 3 21 11 27 5 Ислочь 15 8 2 5 21 18 26 6 Динамо (Минск) 14 8 1 5 20 14 25 7 ФК Городея 14 5 5 4 10 12 20 8 Неман 14 6 1 7 18 21 19 9 Славия 14 5 3 6 17 17 18 10 ФК Витебск 14 4 4 6 13 18 16 11 РЦОР-БГУ 15 3 5 7 22 38 14 12 ФК Слуцк 14 3 4 7 11 24 13 13 ФК Минск 15 2 7 6 18 24 13 14 Дняпро-МЧЗ 15 2 4 9 14 25 10 15 ФК Гомель 14 2 3 9 21 26 9 16 Торпедо (Минск) 14 1 3 10 3 16 6

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Что: «Динамо» (Минск) — «Лиепая», 1-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч Когда: 18 июля, 19.30 Где: Стадион «Динамо» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН