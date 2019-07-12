Александр Павлович остается в минском «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о продлении контракта с 32-летним нападающим Александром Павловичем.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для уроженца Гродно грядущий сезон станет уже девятым в КХЛ! На его счету 293 матча и 57 (27+30) очков. Любопытно, что самым успешным для Павловича оказался чемпионат-2016/17 под руководством Крэйга Вудкрофта, когда Александр набрал 20 баллов и носил нашивки капитана и ассистента капитана команды.