Александр Жулин рассказал, кого нужно бояться Алине Загитовой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» до конца июля будут тренироваться подопечные Александра Жулина. Корреспондент Наталья Федорцова поговорила со знаменитым российским спортсменом и тренером.

По-моему, не прогадали со сбором в «Раубичах»

Наталья Федорцова, СТВ:

Выбрали в качестве тренировочной базы спорткомплекс «Раубичи», как вам здесь?





Александр Жулин:

Очень нравится, достаточно комфортно. Созданы хорошие условия: свежий воздух, здоровый сон, которые способствуют продуктивным тренировкам.

Наталья Федорцова:

При всем многообразии площадок, почему отдали предпочтение белорусской?

Александр Жулин:

Во-первых, у нас катается белорусская пара. Во-вторых, у нас сложились замечательные отношения с Юлией Комлевой (председатель БСК – прим. ред.). Еще на чемпионате Европы в Минске получили приглашение на сборы. Рассмотрели все варианты и поняли, что здесь нам будет хорошо, решили попробовать. И, по-моему, не прогадали.





На самом деле не знаю, чем зацепили Кубликова и Гулицкий – просто зацепили

Наталья Федорцова:

Сегодня на льду была и вторая белорусская пара: Эмилия Колеганова и Владислав Полховский, как оцените их?

Александр Жулин:

Им, как и первой белорусской паре, еще работать и работать. Думаю, что этот сбор, на котором можно посмотреть на ведущие пары мира, поможет и белорусским тренерам, и спортсменам, чтобы понять, на какой уровень нужно выходить.





Наталья Федорцова:

В перспективе есть шанс, что они войдут в вашу команду?

Александр Жулин:

Не знаю, у них есть свой тренер. Правда, мы с Таней (Татьяна Беляева, тренер по спортивным танцам на льду – прим. ред.) в великолепных отношениях. Поэтому если речь идет о каком-то сотрудничестве, как, например, у футбольных тренеров, то я не исключаю такой возможности.

Наталья Федорцова:

Чем вас заинтересовала пара Кубликовой и Гулицкого?





Александр Жулин:

Во-первых, они молодые, симпатичные. Во-вторых, хотят работать. Но на самом деле не знаю чем – просто зацепили.

Наталья Федорцова:

Какую задачу поставите им на сезон?

Александр Жулин:

Пока не будем ставить какие-то глобальные цели, делать долгосрочные прогнозы. Если они попадут в произвольную программу на чемпионате мира – будет здорово.





На мой взгляд, вам нужны серьезные тренерские кадры. Специалисты, которые работают именно с детьми

Наталья Федорцова:

Что нам нужно изменить, чтобы о белорусском фигурном катании заговорили на мировом уровне?

Александр Жулин:

На мой взгляд, вам нужны серьезные тренерские кадры. И очень важный момент, который я заметил: специалисты, которые работают именно с детьми. На начальном этапе страдает качество доносимых слов. С малого возраста дети не очень хорошо обучены, а потом исправлять все в зрелом возрасте очень тяжело. Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, заинтересовав специалистов из Москвы, Петербурга, то лет через 10 можно увидеть результат, но не раньше.





Если не изменят правила, то ключевую роль будет играть возраст спортсменки

Наталья Федорцова:

Сейчас в женском одиночном фигурном катании пошла тенденция на омоложение: спортсмены очень рано восходят на пьедестал и очень рано заканчивают. Как вы относитесь к этой тенденции?

Александр Жулин:

Это нормально, мир фигурного катания молодеет. Если не изменят правила, то ключевую роль будет играть возраст спортсменки. Пик карьеры будет приходиться на 15-16 лет. В принципе, сейчас это и происходит. Посмотрите: Сотникова, Липницкая, Сара Хьюз, Загитова – все они добились результатов в юном возрасте. Вот, Трусова сейчас на подходе.

В этом возрасте девочки не обрели так называемую женскую фигуру, из-за чего прыгать многооборотные прыжки намного легче. Потом девушка превращается в женщину, и координационно становится сложнее. Это природа, и ничего с этим не сделаешь.





Если бы было голосование, я бы выступил за возрастной ценз 17 лет

Наталья Федорцова:

Тогда, может быть, есть смысл изменить регламент?

Александр Жулин:

Я всегда предлагал сделать взрослый уровень женского одиночного катания с 17 лет. Тогда мы видели на льду женщин с интересной программой, может, не с такими сложными прыжками. Но многие со мной не соглашаются. Вообще эта история началась с Ольги Корбут, которая на фоне более возрастных соперниц прыгнула сальто, стала делать умопомрачительные вещи, и в итоге гимнастика пошла на омоложение. С фигурным катанием сейчас происходит то же самое.

Этот вопрос нужно решать на самом высоком уровне. Конечно, зрелищность важна, мне самому нравится смотреть на четверные тулупы. Просто я понимаю, что ребенок, которому 14 лет, все-таки ребенок. Нет женского катания, многое дается проще. Но с 17 лет мы бы хотя бы снизили травматизм. Поэтому если бы было голосование, я бы выступил за возрастной ценз 17 лет. Однако это будет совсем другой спорт, пока меня никто не слушает.





Загитовой будет тяжело, потому что она не молодеет, за спиной Олимпиада

Наталья Федорцова:

Сейчас все говорят про эпоху Загитовой. Как думаете, сколько она сможет держать эту планку?

Александр Жулин:

Сложный вопрос. Все будет зависеть от трех новых российских девочек, даже я бы сказал четырех. Две японки появились, которые на льду вытворяют сумасшедшие вещи. Загитовой будет тяжело, потому что она не молодеет, за спиной Олимпиада. И каждый день видеть на льду ту же Трусову, Щербакову с четверными прыжками очень сложно психологически. Точно так же, как когда-то было непросто Жене Медведевой, которая уехала от этого всего в Канаду.