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Александр Жулин рассказал, кого нужно бояться Алине Загитовой

13.07.2019 18:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» до конца июля будут тренироваться подопечные Александра Жулина. Корреспондент Наталья Федорцова поговорила со знаменитым российским спортсменом и тренером.

По-моему, не прогадали со сбором в «Раубичах»

Наталья Федорцова, СТВ:
Выбрали в качестве тренировочной базы спорткомплекс «Раубичи», как вам здесь?

Александр Жулин рассказал, кого нужно бояться Алине Загитовой

Александр Жулин:
Очень нравится, достаточно комфортно. Созданы хорошие условия: свежий воздух, здоровый сон, которые способствуют продуктивным тренировкам.

Наталья Федорцова:
При всем многообразии площадок, почему отдали предпочтение белорусской?

Александр Жулин:
Во-первых, у нас катается белорусская пара. Во-вторых, у нас сложились замечательные отношения с Юлией Комлевой (председатель БСК – прим. ред.). Еще на чемпионате Европы в Минске получили приглашение на сборы. Рассмотрели все варианты и поняли, что здесь нам будет хорошо, решили попробовать. И, по-моему, не прогадали.

Александр Жулин рассказал, кого нужно бояться Алине Загитовой

На самом деле не знаю, чем зацепили Кубликова и Гулицкий – просто зацепили

Наталья Федорцова:
Сегодня на льду была и вторая белорусская пара: Эмилия Колеганова и Владислав Полховский, как оцените их?

Александр Жулин:
Им, как и первой белорусской паре, еще работать и работать. Думаю, что этот сбор, на котором можно посмотреть на ведущие пары мира, поможет и белорусским тренерам, и спортсменам, чтобы понять, на какой уровень нужно выходить.

Александр Жулин рассказал, кого нужно бояться Алине Загитовой

Наталья Федорцова:
В перспективе есть шанс, что они войдут в вашу команду?

Александр Жулин:
Не знаю, у них есть свой тренер. Правда, мы с Таней (Татьяна Беляева, тренер по спортивным танцам на льду – прим. ред.) в великолепных отношениях. Поэтому если речь идет о каком-то сотрудничестве, как, например, у футбольных тренеров, то я не исключаю такой возможности.

Наталья Федорцова:
Чем вас заинтересовала пара Кубликовой и Гулицкого?

Александр Жулин рассказал, кого нужно бояться Алине Загитовой

Александр Жулин:
Во-первых, они молодые, симпатичные. Во-вторых, хотят работать. Но на самом деле не знаю чем – просто зацепили.

Наталья Федорцова:
Какую задачу поставите им на сезон?

Александр Жулин:
Пока не будем ставить какие-то глобальные цели, делать долгосрочные прогнозы. Если они попадут в произвольную программу на чемпионате мира – будет здорово.

Александр Жулин рассказал, кого нужно бояться Алине Загитовой

На мой взгляд, вам нужны серьезные тренерские кадры. Специалисты, которые работают именно с детьми

Наталья Федорцова:
Что нам нужно изменить, чтобы о белорусском фигурном катании заговорили на мировом уровне?

Александр Жулин:
На мой взгляд, вам нужны серьезные тренерские кадры. И очень важный момент, который я заметил: специалисты, которые работают именно с детьми. На начальном этапе страдает качество доносимых слов. С малого возраста дети не очень хорошо обучены, а потом исправлять все в зрелом возрасте очень тяжело. Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, заинтересовав специалистов из Москвы, Петербурга, то лет через 10 можно увидеть результат, но не раньше.

Александр Жулин рассказал, кого нужно бояться Алине Загитовой

Если не изменят правила, то ключевую роль будет играть возраст спортсменки

Наталья Федорцова:
Сейчас в женском одиночном фигурном катании пошла тенденция на омоложение: спортсмены очень рано восходят на пьедестал и очень рано заканчивают. Как вы относитесь к этой тенденции?

Александр Жулин:
Это нормально, мир фигурного катания молодеет. Если не изменят правила, то ключевую роль будет играть возраст спортсменки. Пик карьеры будет приходиться на 15-16 лет. В принципе, сейчас это и происходит. Посмотрите: Сотникова, Липницкая, Сара Хьюз, Загитова – все они добились результатов в юном возрасте. Вот, Трусова сейчас на подходе.

В этом возрасте девочки не обрели так называемую женскую фигуру, из-за чего прыгать многооборотные прыжки намного легче. Потом девушка превращается в женщину, и координационно становится сложнее. Это природа, и ничего с этим не сделаешь.

Александр Жулин рассказал, кого нужно бояться Алине Загитовой

Если бы было голосование, я бы выступил за возрастной ценз 17 лет

Наталья Федорцова:
Тогда, может быть, есть смысл изменить регламент?

Александр Жулин:
Я всегда предлагал сделать взрослый уровень женского одиночного катания с 17 лет. Тогда мы видели на льду женщин с интересной программой, может, не с такими сложными прыжками. Но многие со мной не соглашаются. Вообще эта история началась с Ольги Корбут, которая на фоне более возрастных соперниц прыгнула сальто, стала делать умопомрачительные вещи, и в итоге гимнастика пошла на омоложение. С фигурным катанием сейчас происходит то же самое.

Этот вопрос нужно решать на самом высоком уровне. Конечно, зрелищность важна, мне самому нравится смотреть на четверные тулупы. Просто я понимаю, что ребенок, которому 14 лет, все-таки ребенок. Нет женского катания, многое дается проще. Но с 17 лет мы бы хотя бы снизили травматизм. Поэтому если бы было голосование, я бы выступил за возрастной ценз 17 лет. Однако это будет совсем другой спорт, пока меня никто не слушает.

Александр Жулин рассказал, кого нужно бояться Алине Загитовой

Загитовой будет тяжело, потому что она не молодеет, за спиной Олимпиада

Наталья Федорцова:
Сейчас все говорят про эпоху Загитовой. Как думаете, сколько она сможет держать эту планку?

Александр Жулин:
Сложный вопрос. Все будет зависеть от трех новых российских девочек, даже я бы сказал четырех. Две японки появились, которые на льду вытворяют сумасшедшие вещи. Загитовой будет тяжело, потому что она не молодеет, за спиной Олимпиада. И каждый день видеть на льду ту же Трусову, Щербакову с четверными прыжками очень сложно психологически. Точно так же, как когда-то было непросто Жене Медведевой, которая уехала от этого всего в Канаду.

Люди в материале: Александр Жулин, Наталья Федорцова, Анна Кубликова, Юрий Гулицкий, Юлия Комлева, Эмилия Колеганова, Владислав Полховский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» до конца июля будут тренироваться подопечные Александра Жулина. Корреспондент Наталья Федорцова поговорила со...
 
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