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«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

13.07.2019 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Исторический центр Минска 13 июля погрузился в атмосферу Италии. На протяжении дня площадка Верхнего города встречает гостей музыкой и ароматом блюд национальной кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

В меню – пицца, лазанья, фокаччо. Желающие могут взять мастер-класс по приготовлению блюд от повара. Впрочем, ни хлебом единым. Лучше узнать о традициях Италии можно не только на гастрономических площадках.

«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

У стен Ратуши работают десятки интерактивных зон, выставки, фотоэкспозиции. Для ценителей итальянской музыки – известные хиты звучат в исполнении группы Tributo Italiano.

«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

– Очень здорово, даже не смотря на погоду.
– Чувствуется Италия?
– Конечно да, вот эта вся атмосфера. Мы решили для начала попробовать кесадилью «Четыре сыра». Мы очень любим сыр, начинаем с кесадильи, и там посмотрим.

«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

– Мы любим Италию, поэтому нам очень нравится.
– А были там?
– Да, два раза. В Риме, в Турине, на озере Комо были.

«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

Свой шарм в итальянский колорит внесла выставка ретро-мотоциклов. На ней представили более 100 моделей винтажных железных коней. Среди них Тиз-600 1936 года, Jawa Villers 1935-го и другие раритетные модели.

«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

Давняя мотошкола Италии позволяет им до сих пор делать отличные вещи. И, как говорят англичане, итальянцы делают почти такие же хорошие мотоциклы, как в Англии, только они очень красивые.

Мотоцикл сделан в Италии на предприятии в 1956 году. В прошлом году был сделан некоторый рестайлинг. Обладает стопроцентным качеством езды, не отличается от заводского экземпляра.

«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

Мы только ради этой выставки сегодня сюда и приехали. Папа нашел мотоцикл Jawa свой из молодости, сфотографировался на нем. И вообще много знакомых таких моделей ретро, которые где-то видел. Там сегодня стоял сотрудник ГАИ из Советского союза.

«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

Итальянская атмосфера у стен Ратуши будет царить до позднего вечера. Вечерняя программа посвящена музыке. На главной сцене концертного зала «Верхний город» выступят скрипачка Маймуна, солисты-виртуозы Большого театра Беларуси и другие артисты.

«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

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Теги: Минск
 
 
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