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Грибы из Норовлянского района превысили норму по радиации в 24 раза

13.07.2019 18:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подвел итоги проб продукции по заявкам населения. Всего обнаружили 18 фактов превышение радионуклидов, в основном опасными являются грибы, пишет gomel.today.



Наиболее загрязненными из даров природы оказались лисички, собранные вблизи деревни Братское в Наровлянскому районе. Загрязнение составило 8988 беккерелей на килограмм (Бк/кг), при нормативе – не выше 370 Бк/кг. Таким образом, безопасный уровень превышен в 24 раза.

«В народе распространено мнение, что лисички – чистые грибы, не накапливают радиацию. Но лабораторные исследования свидетельствуют об обратном. Это значит, что любые дары леса, собранные в загрязненных регионах, обязательно следует приносить на радиационный контроль. Для населения это услуга бесплатная. Результаты выдаются в день обращения», – отметила врач-гигиенист
 
 
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Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подвел итоги проб продукции по заявкам населения. Всего обнаружили 18 фактов...
 
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