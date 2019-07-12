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Грибы из Норовлянского района превысили норму по радиации в 24 раза
Источник материала: Партизан
Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подвел итоги проб продукции по заявкам населения. Всего обнаружили 18 фактов превышение радионуклидов, в основном опасными являются грибы,
Наиболее загрязненными из даров природы оказались лисички, собранные вблизи деревни Братское в Наровлянскому районе. Загрязнение составило 8988 беккерелей на килограмм (Бк/кг), при нормативе – не выше 370 Бк/кг. Таким образом, безопасный уровень превышен в 24 раза.
«В народе распространено мнение, что лисички – чистые грибы, не накапливают радиацию. Но лабораторные исследования свидетельствуют об обратном. Это значит, что любые дары леса, собранные в загрязненных регионах, обязательно следует приносить на радиационный контроль. Для населения это услуга бесплатная. Результаты выдаются в день обращения», – отметила врач-гигиенист
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Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подвел итоги проб продукции по заявкам населения. Всего обнаружили 18 фактов...
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