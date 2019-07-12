Грибы из Норовлянского района превысили норму по радиации в 24 раза









Наиболее загрязненными из даров природы оказались лисички, собранные вблизи деревни Братское в Наровлянскому районе. Загрязнение составило 8988 беккерелей на килограмм (Бк/кг), при нормативе – не выше 370 Бк/кг. Таким образом, безопасный уровень превышен в 24 раза.





«В народе распространено мнение, что лисички – чистые грибы, не накапливают радиацию. Но лабораторные исследования свидетельствуют об обратном. Это значит, что любые дары леса, собранные в загрязненных регионах, обязательно следует приносить на радиационный контроль. Для населения это услуга бесплатная. Результаты выдаются в день обращения», – отметила врач-гигиенист



