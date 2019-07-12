ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Они сделали это! Люди с ограниченными возможностями прыгнули с парашютом

13.07.2019 18:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пока сонный Гомель сладко потягивался в рассветных лучах субботнего утра, члены областного общественного объединения "Инвалиды-спинальники" уже были на аэродроме Зябровка.
1 из 11

Для четверых из них 13 июля стал днем воплощения еще одной мечты. Той, приблизиться к исполнению которой многие так и не решаются в течение всей жизни, - прыжок с парашютом. За полетами наяву (и все еще с мечтою в сердце) наблюдали корреспонденты БЕЛТА. 

В аэроклубе, несмотря на ранний час, готовятся к полетам - парашютисты, дельтапланеристы, парапланеристы. Колясочников встречают опытные инструкторы - Павел Новицкий и Сергей Климанский, которые будут прыгать с новичками в тандеме. 

После медосмотра и заполнения необходимых документов начинается инструктаж. Специалисты объясняют колясочникам, что и в какой момент необходимо будет выполнить, обучают на макете подвесной системы, отрабатывают определенные движения. Председатель областного общественного объединения Геннадий Золотарев делится, что идею прыжков с парашютом вынашивали долгое время. Однако сдерживающих факторов было несколько. 


"Например, нужны были деньги для прыжков, - поясняет он. - Осуществить задуманное помогла реализация инициативы "От здоровья каждого к здоровому обществу" проекта "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" (БЕЛМЕД). Проект финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси. Идею поддержали и в облисполкоме". Свои первые прыжки с парашютом колясочники решили посвятить 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Мы патриоты, и своим поступком хотим отдать дань памяти тем людям, которые положили свои жизни на алтарь Отечества, тем, кто после войны восстанавливал разрушенное, тем, кто дал нам возможность сегодня жить в свободной и независимой стране", - говорит Геннадий Золотарев. 

Собеседник отмечает, что акцию приходилось переносить несколько раз - из-за ветров и дождей. Вот еще и вчера были сомнения по поводу погодных условий, но день выдался отличным: на небе ни тучки, практически полный штиль. В числе первых в полет вызывается отправиться Светлана Юхалко. Ранее она занималась спортивными танцами на коляске, была даже чемпионкой республики, сейчас участвует в соревнованиях в бочче, играет в настольный теннис и т.д. Перед первым в своей жизни прыжком девушка рассказывает, что мечтала об этом давно, и когда появилась возможность, с радость решила попробовать себя, прочувствовать внутреннее преодоление, посмотреть на наш мир сверху. 

"Вы меня спросите, боюсь я или нет, отвечу: да, боюсь. Неизвестность всегда пугает, но желание преодолеть боязнь, интерес к новому гораздо сильнее. В минуты перед прыжком живу в предвкушении адреналина, драйва, эйфории", - не скрывает эмоций Светлана. На шаг ближе к мечте и Игорь Закревский. Семь лет назад он парил на дельтаплане. Вспоминает, что впечатления тогда получил невероятные. И решил обязательно еще раз вернуться к полетам в небе. В этом раз уже с парашютом. Интересуюсь у специалистов, есть ли какие-то суеверия перед прыжками, может быть, ритуалы. 

"Главное - четко следовать инструкции, тогда все будет хорошо и без проблем", - отвечают профессионалы. Звучит команда, и новички, и те, число прыжков которых исчисляется десятками, а то и сотнями, отправляются в Ан-2. Самолет поднимается. Спустя мгновения для стоящих на земле он не больше стрекозы. Наблюдая за кругами самолета в высоте, некоторые пытаются предположить, что происходит на борту. "А если передумают? А если испугаются?" - сыплют волнениями держащие кулачки за тех, кто в небе. В синеве появляются первые парашютисты. "Это еще одиночники", - объясняют специалисты. Через несколько минут снова раскрываются разноцветные купола. "Вот это точно наши!" - группа поддержки пытается угадать под парящими парашютами Светлану и Игоря. "Они как точки - не распознать. Да и криков не слышно", - не справляются друзья с задачей. 


Минута, вторая, третья. Точки становятся отчетливее, в летящих силуэтах легко уже узнаются и Игорь, и Светлана со своими тандем-инструкторами. Группа поддержки устремляется к месту их приземления. Широкая улыбка на лице Светланы и поднятый высоко вверх большой палец лучше всяких слов передают неподдельное счастье начинающей парашютистки. "Это настоящий драйв! Просто супер!" - переводит дыхание девушка. Говорит, что самый страшный момент - это непосредственно шаг из самолета, когда в свободном падении видишь землю. А самые яркие эмоции - в минуты, когда управляешь парашютом, паришь над просторами. "Истинное наслаждение. Прыгнула бы еще раз. Это точно!" - заключает она. "Светлана все правильно выполнила в полете. Все супер, все классно! Не было никакого дискомфорта", - подводит итог Сергей Климанский и показывает итоговые цифры прыжка на приборе. Высота 2,6 км, прыжок длился 284 секунды, из них 32 - в свободном падении со скоростью почти 190 км/ч. 

Словами "великолепно", "потрясающе" описывает свои первые эмоции после приземления и Игорь Закревский. "Это превзошло все мои ожидания", - дает оценку он. Воодушевись впечатлениями от полетов приятелей, на второй круг с инструкторами отправляются Светлана Тимошенко и Юрий Никифоров. Они признаются, что небо их манило давно, к тому же прыжки - это отличная возможность не просто почувствовать драйв, но и оценить свои силы, потенциал. И если на земле у новичков и были какие-то переживания, то небо их перечеркнуло, подарив настоящий восторг и еще одну яркую страницу жизни. Наблюдая за полетами, Геннадий Золотарев рассказывает, что многие члены объединения ведут активный образ жизни и готовы с радостью поддержать будь то авторалли, сплав на байдарках или заезд на квадроциклах. "Человеку, который оказался в коляске, очень важно, чтобы он научился самостоятельно преодолевать пространства, избавился от комплексов, а спорт и физическая культура - это самый короткий путь реабилитации и адаптации, - убежден он. - Сегодняшней акцией мы по принципу "Делай с нами. Делай, как мы. Делай лучше нас" хотели показать всем людям, что здоровый образ жизни открывает новые границы и возможности, помогает стать уверенными и самодостаточными". 

Фото Сергея Холодилина
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока сонный Гомель сладко потягивался в рассветных лучах субботнего утра, члены областного общественного объединения "Инвалиды-спинальники" уже были на аэродроме...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Павлович остается в минском «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика