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Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона. Матч продлился всего 57 минут

13.07.2019 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне — 6:2, 6:2.


Фото: Reuters
Отметим, что до этого Халеп ни разу не выходила в финал Уимблдона. Тем не менее, она не оставила ни единого шанса семикратной чемпионке.

Уже в первом гейме Симона сделала брейк, а затем выиграла еще три гейма подряд — 4:0. Все, что смогла сделать Серена в этом сете, — взять две своих подачи.

Во второй партии наоборот сначала был счет 2:2, после того, как соперницы выигрывали очки на своей подаче, но затем Халеп добавила и взяла четыре гейма подряд — 6:2, 6:2.

Руманка провела практически идеальный матч. Она не допустила ни одной двойной ошибки и лишь три невынужденных (против 25 у Уильямс).


С первой подачи Серена выиграла лишь шесть очков из 35 попыток. При этом у американки было больше виннеров — 17 против 13.

Матч продлился всего 57 минут, став одним из самых коротких финалов в истории Уимблдона.

К слову, по пути к финалу Симона Халеп одолела двух белорусок — Александру Саснович (6:4, 7:5) и Викторию Азаренко (6:3, 6:1). Единственный сет она проиграла в матче против своей соотечественницы Михаэлы Бузарнеску. Также на своем пути Халеп обыграла 15-летнюю сенсацию Кори Гауфф, китаянку Чжан Шуай и украинку Элину Свитолину.
 
 
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Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне — 6:2, 6:2.
 
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