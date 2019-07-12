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«Получится очень интересный микс»: Юрий Гулицкий рассказал о планах на следующий сезон

13.07.2019 19:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий до конца июля будут тренироваться под руководством Александра Жулина в спорткомплексе «Раубичи». Корреспондент Наталья Федорцова поговорила с белорусским фигуристом.

«Постоянные дожди – немного не то, чего хотелось бы, когда выходишь с катка»

Наталья Федорцова, СТВ:
Закончился отпуск, как настроение?

«Получится очень интересный микс»: Юрий Гулицкий рассказал о планах на следующий сезон

Юрий Гулицкий:
Уже месяц тренируемся. Отдохнули хорошо, успел побыть дома, что не может не радовать. Восстановился после непростого сезона. Сейчас готовимся к следующему.

Наталья Федорцова:
Как вам в «Раубичах»?

Юрий Гулицкий:
Дома всегда хорошо. Условия отличные. Даже если проблемы возникают, все мгновенно решается. Единственное, подводит погода. Постоянные дожди – немного не то, чего хотелось бы, когда выходишь с катка. А так я рад быть здесь. Более того, разговаривал с ребятами, они тоже довольны. Пробудем здесь еще долго, надеюсь, найдем время, чтобы выбраться и посмотреть что-то не только в Минске.

«Получится очень интересный микс»: Юрий Гулицкий рассказал о планах на следующий сезон

«Планирую показать нашим гостям Мирский и Несвижский замки, минские достопримечательности»

Наталья Федорцова:
Экскурсионную программу ты будешь составлять?

Юрий Гулицкий:
Ха, а почему бы и нет? Планирую показать нашим гостям Мирский и Несвижский замки, минские достопримечательности. Но, к сожалению, сильно не разгуляешься – работа идет полным ходом.

«Получится очень интересный микс»: Юрий Гулицкий рассказал о планах на следующий сезон

«Из прошлого сезона решили ничего не сохранять. Надеюсь, это пойдет нам на пользу»

Наталья Федорцова:
Обсуждали с Александром Жулиным подробности будущего сезона?

Юрий Гулицкий:
У нас будет несколько соревнований из серии Challenger, в том числе и в Минске, которые пройдут в октябре. Затем будем плавно подходить к чемпионату Беларуси, Европы и мира.

«Получится очень интересный микс»: Юрий Гулицкий рассказал о планах на следующий сезон

«Все меняется. Короткий танец, произвольная программа. Будем брать мюзиклы»

Наталья Федорцова:
Что изменится в программе по сравнению с прошлым годом?

Юрий Гулицкий:
Программа ожидается насыщенной. В межсезонье подготовили много интересных элементов, плюс, новые поддержки. Мне уже нравятся наши переходы между элементами. Из прошлого сезона решили ничего не сохранять. Надеюсь, это пойдет нам на пользу и положительно скажется на оценках судей.

«Получится очень интересный микс»: Юрий Гулицкий рассказал о планах на следующий сезон

Наталья Федорцова:
Музыка – что с ней?

Юрий Гулицкий:
Все меняется. Короткий танец, произвольная программа. Будем брать мюзиклы. Музыка из фильма «Бриолин». В произвольной программе тоже будет другая блюзовая композиция, которую предложил тренер. Получится очень интересный микс.

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Люди в материале: Юрий Гулицкий, Наталья Федорцова, Анна Кубликова, Александр Жулин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий до конца июля будут тренироваться под руководством Александра Жулина в спорткомплексе «Раубичи». Корреспондент...
 
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