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Медведев дал выходные россиянам: восемь дней на Новый год и пять — на 1 мая

13.07.2019 19:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В России утвердили календарь выходных на 2020.

В России утвердили календарь рабочих и праздничных дней в 2020 году. Новогодние каникулы, например, у наших соседей продлятся до 8 января включительно. А в начале мая россияне будут отдыхать 5 дней подряд, пишет tut.by
Правительство России в Twitter опубликовало календарь праздничных дней в 2020 году. В январе россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Празднование первомая растянется на 5 дней, еще 3 дня россияне будут отмечать День Победы.

«Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», — пояснили в правительстве.


Таким образом, в 2020 году в России установили следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, 12 по 14 июня и 4 ноября. Если не считать субботы и воскресенья, то россияне в 2020 году получат еще 14 выходных.

Напомним, Россия находится в лидерах в рейтинге по количеству праздничных нерабочих дней в году. Беларусь — в хвосте списка. В нашей стране на каждого трудящегося приходится в среднем семь с половиной праздничных нерабочих дней в год. В Европе этот показатель составляет 9,9 дней, а в России — 13!
 
 
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