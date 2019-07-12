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Надежда Писарева родила двойню

13.07.2019 19:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская биатлонистка стала мамой.

Соответствующее фото она разместила в инстаграме.

Надежда Писарева из Ленинградской области. Переехала в Беларусь, выступала за сборную нашей страны. Принимала участие в Олимпиадах в 2014 и 2018 годах. В мае прошлого года завершила карьеру, а через два месяца вышла замуж за сервисмена российской сборной Андрея Шатохина.
 
 
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Белорусская биатлонистка стала мамой.
 
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