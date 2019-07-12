В Быховском районе Nissan попал под поезд: водитель погиб

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 13 июля около 7.30 на 203-м километре перегона Быхов-Барсуки в районе деревни Мокрое. Об этом сообщает пресс-служба МВД.





Фото: пресс-служба МВД

О столкновении автомобиля с поездом сообщил дежурный станции «Быхов».

Пассажирский поезд «Могилев-Солигорск» врезался в автомобиль Nissan Almera под управлением 68-летнего жителя Быховского района. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте ДТП. В машине он находился один.

По предварительной информации, водитель иномарки выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Позже в пресс-службе Белорусской железной дороге сообщили , что для предотвращения столкновения машинистом было применено экстренное торможение.

«Пассажирские вагоны не повреждены. На момент столкновения в поезде находилось 167 пассажиров. Пострадавших среди пассажиров и работников поездной бригады нет. Состав поезда был выведен с перегона на ст. Быхов и был отправлен по маршруту в 10.09. Опоздание составило 2 часа 47 минут. В результате происшествия был также задержан поезд № 720 Гомель-Могилёв на 1 час 4 минуты», — добавили в БелЖД.





Фото: пресс-служба МВД





Фото: пресс-служба МВД

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства происшествия выясняются.