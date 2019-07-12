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«Самая современная, в Минске так точно»: на заправке № 22 «Белоруснефти» наградили победителей выставки ретро-мотоциклов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На АЗС «Беларуснефть» приехали участники выставки ретро-мотоциклов «Большой Юбилейный Год» фестиваля «Кола часу», который проводится в рамках Дня дружбы Италия-Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Съезд винтажных и эксклюзивных байков проводится в поддержку известной гонки на ретро-мотоциклах Milano-Taranto, проходящей в эти же дни на Апеннинском полуострове.
Рев моторов и целый караван эксклюзивных раритетов: не только заправить железных коней, но и заправиться фантастическими эмоциями. Компания «Белоруснефть» – партнер белорусского мотовернисажа, потому и подготовила награду для самых. А где как не в реальном антураже одной из лучших заправок столицы поднимать на пьедестал победителей в номинациях «Лучшая реставрация мотоцикла» и «The Best of Show»?
Тем более именно эта заправка с мотоакцентом: снаружи вот такая тематическая инсталляция, внутри свой раритет – Jawa.
Виталий Гапанович, коллекционер ретро-мотоциклов:
Отзывы мотолюбителей совпадают и со статусом. Автозаправочная станция № 22, что по адресу Володько 3, в минувшем июне стала победителем конкурса АЗС месяца по версии российского журнала «Современная АЗС».
На топливной карте Минска обновленная заправка появилась буквально полгода тому. Европейский уровень и новый формат – емкие слоганы, характеризующие и упаковку, и содержание самой станции. Современный дизайн двухуровневого строения (это эксклюзив в белорусском АЗС-строении) прельщает проезжих автолюбителей, а эстетический образ становится своеобразным пиар-маяком.
Дмитрий Лещинский, заместитель директора «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
Подкормить свою железную лошадку и устроить экспресс-уход: чистка салонов пылесосом и подкачка шин – действуют услуги самообслуживания. Однако пит-стоп здесь не только для машин, на АЗС можно подкрепиться и путникам.
Ольга Александрова, мастер АЗС № 22 «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
Для любителей перекуса по типу «бистро» на первом этаже предложат хот-доги, твистеры, сэндвичи, чизкейки и горячие напитки. Наверху разместились столики кафе на 18 посадочных мест – настоящая чилаут-зона. Гастроразнообразие обеспечено.
Похлебка грибная, окрошка на кефире, драники с мочанкой, шашлыки, блюда на гриле, пиццы, салаты, десерты – это далеко не полная выдержка карты яств. По будням с 12:00 до 15:00 кафе предлагает обеденное меню. Для удобства иностранных гостей разработано меню на английском языке.
И вишенкой на торте сервиса и дизайна АЗС-общепита – выход на террасу. Это особенно актуально летом – на веранде кафе можно провести время атмосферно: в тени днем, а вечером насладится огнями вечернего города как в веселой компании, так и наедине с собой.
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«Самая современная, в Минске так точно»: на заправке № 22 «Белоруснефти» наградили победителей выставки ретро-мотоциклов
Новости Беларуси. На АЗС «Беларуснефть» приехали участники выставки ретро-мотоциклов «Большой Юбилейный Год» фестиваля «Кола часу», который проводится в рамках...
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