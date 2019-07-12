Волковычанка участвует в конкурсе фестиваля «Мисс SUNDAY»

Источник материала: Новости Волковыска

Волковычанка Оксана Зубкевич участвует в конкурсе фестиваля «Мисс SUNDAY».

4 июля стартовал полуфинал конкурса красоты «Мисс SunDay» от автофестиваля SunDay-2019.

Голосование проходит в паблике организатора в соцсети Вконтакте по ссылке AutoGrodno.By . Группа стала закрытой от ботов, подавайте заявки, администраторы принимают реальных пользователей старше 18 лет.

Сегодня стартовал девятый тур. Оксана Зубкевич в числе 9 красавиц, а свой голос можно оставить только за одну. Голосование длится ровно сутки и закончится в 20.00.





Победительница каждого тура станет героиней календаря фестиваля SunDay.

Она поднимется на сцену фестиваля 20 июля и примет участие в финале конкурса.

Всего таких туров будет 12. Каждое голосование длится ровно сутки. Из 300 заявок участие принимают 108 девушек со всей Беларуси и соседних стран. «Мисс SunDay-2019» отправится в тур на двоих в Вену и Прагу, получит 500 рублей и билет на все последующие фестивали SunDay, а вице-мисс будет вручено 500 рублей.



