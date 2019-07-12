Источник материала: Новости Волковыска

В субботу на стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» состоялся полуфинальный матч Кубка Гродненской области по футболу между командами «Спарта» и гродненского «ЖКХ».

Болельщики, малознакомые с «творчеством» спартанцев, ставили на победу коммунальников. Но не тут то было. Из-за запрета играть в кубоковых матчах игрокам, поигравших «на контракте», в составе команды гостей болельщики н увидели пару игроков основы. Именно по этой же причине наблюдал на матчем со стороны спартанец Александ Асташенков. Но это уже совсем другая история… А пока вернемся на поле.

Как и полагается хозяевам, спартанцы с первых минут ринулись в атаку, имея территориальное преимущество, не использовали пару прекрасных моментов для взятия ворот. Гости не ушли в глухую оборону и раз за разом искали на острие атаки своего «легионера» Энтони. По итогу однажды голкипер спартанцев Масим Кашлявик спас ворота от неминуемого гола.

Давление на ворота гроднецев к исходу 23-й минуты дало свои плоды. Евгений Василевский, получив пас из глубины поля, легко разобрался с защитниками и открыл счет в матче.

Спустя десять с небольшим минут в быстрой контратаке гостей последовал навес в штрафную хозяев и Энтони в падении головой направил ияч в ворота, сравняв счет. При счете на табло 1:1 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме голеадор спартанцев Евгений Василевский раз за разом заставлял нервничать оборону гостей. В одной из атак, выйдя один на один с вратарем, последнему ничего не оставалось делать, как сбить нападающего. Арбитр в поле Алексей Шипица без раздумий указал на «точку», которую четко реализовал Николай Рутковский и вывел «Спарту» вперед. Шла 58-я минута матча.

После пропущенного гола коммунальники предприняли попытку отыграться, но спартанцы четко внимали «ц/у» своего тренера Виталия Шестака и раз за разом пресекали попытки соперника нанести удары по воротам.

Наряду с этим несомненно лучший игрок матча в составе «салатовых» Евгений Василевский продолжал терзать оборону гостей и на 74-й минуте вновь добивается успеха, оформив дубль.

Виталий Шестак сделал ряд замен, взвинтив темп атак своих подопечных. Стало понятно, что дополнительного времени матча не будет – слишком уж явным было преимущество хозяев и свой шанс они не упустят.

За пять минут до конца матча судья назначил штрафной в сторону ворот гостей. Мяч после мастерски выполненного Александром Савоняка удара попадает в перекладину. Отскок. И первым у мяча оказывается вновь Евгений Василевский, буквально телом внеся мяч в ворота. 4:1 и Евгений оформляет хет-трик. Победа!

Таким образом, «Спарта» выходит в финал Кубка, где сыграет с земляками – волковысской «Сменой». Впервые в истории две волковысские команды сыграют в финале. С целью популяризации футбола областной федерацией футбола принято решение провести финальный матч на гродненском стадионе ЦСК «Неман» с привлечением прессы и телевидения. О дате мы сообщим дополнительно.