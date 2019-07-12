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Зачем шахматистов в туалетах снимают скрытые камеры?

13.07.2019 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная шахматная федерация (FIDE) может дисквалифицировать чешского гроссмейстера Игоря Раусиса за использование подсказок компьютера, которые он смотрел в мобильном телефоне. Об этом сообщает портал Chess.com.



По информации портала, 58-летний шахматист был пойман с поличным в туалете во время турнира во французском Страсбурге, который проходит с 10 по 14 июля. FIDE начала расследование данного инцидента.

«Я просто потерял голову, - заявил Раусис. - Я подтвердил факт использования телефона во время соревнований в письменном виде. По крайней мере произошедшее стало хорошим уроком, но не для меня - я уже сыграл свою последнюю партию в шахматы».

Также сообщается, что в раскрытии мошенничества участвовал главный арбитр турнира Лоран Фрейд. За Раусисом следили при помощи скрытой камеры в туалете.


Раусис представлял Латвию до 2003 года, Бангладеш до 2007 года, с 2007 года выступает за Чехию. Он выступал за сборную Латвии на трех шахматных олимпиадах, в 1995 году выиграл чемпионат страны. Раусис является самым возрастным действующим шахматистом в сотне лучших рейтинга FIDE, он занимает 53-е место.
 
 
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Международная шахматная федерация (FIDE) может дисквалифицировать чешского гроссмейстера Игоря Раусиса за использование подсказок компьютера, которые он смотрел в...
 
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