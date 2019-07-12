Под Минском запустят завод по производству солнечных панелей

Как сообщается, данный проект – СП с местными партнерами. В настоящее время завод находится на завершающей стадии строительства. Он расположен в двух километрах от Национального аэропорта Минск . Производство планируется запустить к концу октября 2019 года.





Завод будет производить преимущественно высокоэффективные двусторонние фотоэлектрические модули с половинчатыми фотоэлементами. Ежегодная мощность выпускаемой продукции составит до 300 мегаватт, говорится в пресс-релизе.





«Продукция высочайшего европейского качества будет производиться с применением самых последних технологий, – пояснил гендиректор Recom Гамлет Тунян. – Завод является стратегически важным, ориентированным в основном на Европу, но также и на рынки США и Азии».





Как ожидается, строящееся производство под Минском также должно открыть новые возможности для проектов солнечной энергетики в Беларуси.









«Мы ожидаем, что это поможет распространению возобновляемой энергии в стране, диверсификации местной энергетики и, конечно, создаст новые рабочие места», – подытожил Тунян.





Как сказано на сайте и на страницах Rеcom AG в соцсетях, компания основана в 2007 году, штаб-квартира находится в Дюссельдорфе, производственные площадки – в Италии и Франции. Продукция реализуется более чем в 70 стран.





По информации Прайм-ТАСС, производство будет запущено в белорусско-китайском технопарке "Великикй камень".



