|
Под Минском запустят завод по производству солнечных панелей
Источник материала: Партизан
Базирующаяся в Германии компания Recom AG, специализирующаяся в сфере солнечной энергетики, объявила об увеличении производственных мощностей путем открытия завода в Беларуси.
Как сообщается, данный проект – СП с местными партнерами. В настоящее время завод находится на завершающей стадии строительства. Он расположен в двух километрах от Национального аэропорта Минск. Производство планируется запустить к концу октября 2019 года.
Завод будет производить преимущественно высокоэффективные двусторонние фотоэлектрические модули с половинчатыми фотоэлементами. Ежегодная мощность выпускаемой продукции составит до 300 мегаватт, говорится в пресс-релизе.
«Продукция высочайшего европейского качества будет производиться с применением самых последних технологий, – пояснил гендиректор Recom Гамлет Тунян. – Завод является стратегически важным, ориентированным в основном на Европу, но также и на рынки США и Азии».
Как ожидается, строящееся производство под Минском также должно открыть новые возможности для проектов солнечной энергетики в Беларуси.
«Мы ожидаем, что это поможет распространению возобновляемой энергии в стране, диверсификации местной энергетики и, конечно, создаст новые рабочие места», – подытожил Тунян.
Как сказано на сайте и на страницах Rеcom AG в соцсетях, компания основана в 2007 году, штаб-квартира находится в Дюссельдорфе, производственные площадки – в Италии и Франции. Продукция реализуется более чем в 70 стран.
По информации Прайм-ТАСС, производство будет запущено в белорусско-китайском технопарке "Великикй камень".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Базирующаяся в Германии компания Recom AG, специализирующаяся в сфере солнечной энергетики, объявила об увеличении производственных мощностей путем открытия завода...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)