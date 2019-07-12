Восстание общежитий









sn-plus.com Не понаслышке знакомый с проблемами общежитий, молодой человек возглавил спецпроект общественного объединения «Говори правду» в рамках национальной кампании «Робім разам», пишет





Началось все с того, что в сентябре 2017-го Мингорисполком утвердил инструкцию, по которой с жильцов общежитий, за исключением студенческих, разрешили взимать арендную плату. Эту практику подхватили и в других городах Беларуси, в числе которых Могилев и Бобруйск.









— Существует постановление Совета министров, которое регулирует оплату арендного жилья для общежитий. В 2017 году появилась инструкция — как технически взимать арендную плату; сначала механизм отработали в Минске, затем распространили опыт на регионы. Если до того мы платили, условно говоря, 25 рублей за человека, то после сразу до 33 рублей за человека. Лично я сначала платил 50 рублей, а затем 80, — рассказывает Евгений Макаров.





В общежитиях живут не самые богатые люди, поэтому резкое повышение оплаты всколыхнуло людей.





—Я баллотировался депутатом в местный Совет, собирал подписи за отмену «новинки». Увы, люди поверили не мне, а власти. Но после получения новых «жировок» на «Интеграле» поднялась буча. Сначала я ходил и упрашивал всех поддержать идею отмены арендной платы, а в итоге меня, кандидата, люди сами искали и предлагали помощь.





Активисты собрали подписи: в первый день — 300, которые отнесли в администрацию завода, на второй — около 400, их отправили в Мингорисполком.





— Получили ответ: не можем повлиять на ситуацию, поскольку общежития нам не принадлежат. Но в итоге власти пошли на то, чтобы компенсировать жильцам арендную плату. Общежития строил «Интеграл» еще при Советах, а по факту все здания принадлежат Министерству промышленности. Но они переданы сегодня в аренду на безвозмездной основе «Интегралу». Получилась юридическая ловушка, из которой удалось выбраться благодаря энтузиастам и поддержавшим нас людям…





На «Белшине» в Бобруйске власти начали реализовывать такую же схему, как в Минске, но жильцы собрали более 2 тысяч подписей — в результате добились введения понижающего коэффициента 0,2. То же самое произошло в Витебске Гомеле : теперь жильцы платят только 20% от первоначальной суммы — вместо 30 рублей лишь 6.





Но и на этом активисты не остановились.









—В рамках нашего проекта мы пошли дальше: многие общежития не обеспечены детскими площадками. Сейчас сражаемся за них. Собрали родительский комитет, который не против вложиться в благоустройство, — подчеркнул Евгений Макаров.











