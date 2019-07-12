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Игорь Комлик: Абсурд! Два года следователи технику не могут вернуть…

13.07.2019 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из лидеров профсоюза РЭП Игорь Комлик рассказал “Народной Воле” о том, почему следователи уже почти два года не возвращают компьютерную технику.


Фото: профсоюз РЭП

Напомним, что в августе 2018 года суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

Их назначили виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь («уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).

А вот техника, которую следователи забрали во время обысков в августе 2017 года, до сих пор никто не вернул.

— Насколько известно, техника сейчас находится в Минском управлении Следственного комитета, — говорит Игорь Комлик. — Мы делали несколько запросов по этому поводу, но, как говорится, воз и ныне там.


Известно также, что часть материалов дела была выделена в отдельное производство, и его пытаются закрыть. Но прокуратура, кажется, уже второй раз возвращает документы в Следственный комитет на том основании, что в деле как раз и не оговорена судьба изъятой техники профсоюза РЭП и нашей личной.

— Что из техники сейчас находится у следователей?

— В нашей семье забрали три ноутбука и мобильный телефон, у Геннадия Федынича — два компьютера и телефон, в офисе профсоюза — пять жестких дисков.

— Неужели так сложно вернуть технику, которую забрали около двух лет назад?!

— Это вообще какой-то абсурд! Уже все суды прошли, решения вынесены, полгода отбываем наказание, а следователи не могут вернуть то, что им не принадлежит.

Когда велось следствие, эти компьютеры просматривались, брались файлы, которые их интересовали, но ведь уже почти год прошел после суда. И даже, если еще нужна какая-то информация, то ее легко скопировать.

Но, думаю, эта техника уже давно не нужна следователям, она где-то пылится на каком-то складе. И неизвестно в каком состоянии. У меня как раз и есть опасения, что технику сознательно или не сознательно сломали.


В 2011 году у нас уже изымали компьютеры, и когда возвращали, мы их на месте не проверили. А уже в офисе выяснилось, что нам сожгли жесткие диски, “запилили” оптические диски, флэш-карты тоже были в нерабочем состоянии. Не исключено, что такая же участь постигла и сейчас нашу компьютерную технику.
 
 
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Один из лидеров профсоюза РЭП Игорь Комлик рассказал “Народной Воле” о том, почему следователи уже почти два года не возвращают компьютерную технику.
 
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