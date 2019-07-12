МВД: на Панайотова на Славянском базаре никто не нападал









Ранее артист в интервью порталу "Дни.ру" признался, что несколько лет назад в одном из витебских баров во время фестиваля на него напал пьяный поклонник, в руках у него был нож. По словам Панайотова, нападавшего обезвредил его друг Алексей Чумаков.





"В Витебске на "Славянском базаре-2019" на артиста Панайотова с ножом никто не нападал", - заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.





По ее словам, "описанный со слов певца инцидент, возможно, имел место". Однако в правоохранительные органы по данному факту обращений не поступало ни на одном фестивале, обратила внимание Чемоданова.



