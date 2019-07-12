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МВД: на Панайотова на Славянском базаре никто не нападал

13.07.2019 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство внутренних дел Беларуси прокомментировало новость о нападении на российского певца Александра Панайотова во время "Славянского базара" в Витесбке, сообщает Sputnik.



Ранее артист в интервью порталу "Дни.ру" признался, что несколько лет назад в одном из витебских баров во время фестиваля на него напал пьяный поклонник, в руках у него был нож. По словам Панайотова, нападавшего обезвредил его друг Алексей Чумаков.

Витебске на "Славянском базаре-2019" на артиста Панайотова с ножом никто не нападал", - заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По ее словам, "описанный со слов певца инцидент, возможно, имел место". Однако в правоохранительные органы по данному факту обращений не поступало ни на одном фестивале, обратила внимание Чемоданова. 
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси прокомментировало новость о нападении на российского певца Александра Панайотова во время "Славянского базара" в Витесбке,...
 
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