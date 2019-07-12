«Бремино-Орша» взялась за второй автомобильный терминал

По замыслу, логистический сектор комплекса будет состоять из трех терминалов. В июле начинается строительство второй очереди автомобильного — это склад площадью 10,2 тыс. кв. м на 14 тыс. паллет хранения.





Во второй половине года запланировано возведение авиатерминала с тремя складами общей площадью около 11 тыс. кв. м. В том числе здесь будет размещена торговая площадка. Следующий этап — строительство в 2020-2021 годах железнодорожного терминала.





Напомним, что в ОЭЗ «Бремино-Орша» уже функционируют: ведомственный пункт таможенного оформления, фитосанитарная и ветеринарная службы, банковское отделение, страховой агент и офис таможенных брокеров.





Благодаря этому компании-резиденты могут проходить все процедуры и получать услуги, необходимые для обеспечения производственных процессов и логистической деятельности.