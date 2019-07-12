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«Бремино-Орша» взялась за второй автомобильный терминал

13.07.2019 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мультимодальный комплекс «Бремино-Орша» начинает строительство второй очереди автомобильного терминала, пишут «Витебские вести».

По замыслу, логистический сектор комплекса будет состоять из трех терминалов. В июле начинается строительство второй очереди автомобильного — это склад площадью 10,2 тыс. кв. м на 14 тыс. паллет хранения.

Во второй половине года запланировано возведение авиатерминала с тремя складами общей площадью около 11 тыс. кв. м. В том числе здесь будет размещена торговая площадка. Следующий этап — строительство в 2020-2021 годах железнодорожного терминала.

Напомним, что в ОЭЗ «Бремино-Орша» уже функционируют: ведомственный пункт таможенного оформления, фитосанитарная и ветеринарная службы, банковское отделение, страховой агент и офис таможенных брокеров.

Благодаря этому компании-резиденты могут проходить все процедуры и получать услуги, необходимые для обеспечения производственных процессов и логистической деятельности.
 
 
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Мультимодальный комплекс «Бремино-Орша» начинает строительство второй очереди автомобильного терминала, пишут «Витебские вести».
 
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